شكرا لقرائتكم خبر عن شرب الشاى الأخضر يوميًا قد يفيد الأشخاص المصابين بألزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الباحثون وخبراء الصحة وخبراء التغذية بالترويج للفوائد الصحية للشاي الأخضر، حيث تشير الدلائل المتزايدة إلى أن شرب الشاي الأخضر بانتظام يساعد في إنقاص الوزن، بالإضافة إلى تقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب وحتى السرطان.

حسب موقع "healthsite" فأن الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة، ومن المعروف أيضًا أنه يساعد في تحسين وظائف المخ.

الآن، تقول دراسة جديدة إن تناول الشاي الأخضر يوميًا قد يكون له تأثير إيجابي على الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر.

واقترحت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة تافتس في الولايات المتحدة أن شرب الشاي الأخضر يوميًا قد يساعد في تقليل اللويحات في الدماغ المرتبطة بمرض الزهايمر.

فوائد الشاي الأخضر المدعومة علميًا

إذا كنت مصابًا بداء السكري، فإن الشاي الأخضر هو مشروب صحي لك لأنه لا يحتوي على سكر ، وقليل السعرات الحرارية.

أظهرت الدراسات أن تناول الشاي الأخضر بانتظام يمكن أن يساعد في خفض مستوى الجلوكوز في الدم أثناء الصيام ومستويات الأنسولين الصيام بشكل ملحوظ. يعتقد الباحثون أن مادة الكاتيكين الموجودة في أوراق الشاي الأخضر قد تكون مسؤولة عن هذه الفوائد الصحية ، ويعتقدون أنها ليست واضحة تمامًا.

يرتبط الاستهلاك المنتظم للشاي الأخضر أيضًا بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والمضاعفات ذات الصلة بما في ذلك السكتة الدماغية، على سبيل المثال ، خلصت مراجعة بحثية أجريت عام 2020 إلى أن تناول الشاي الأخضر بانتظام يساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار والكوليسترول الكلي، كما أنه يساعد على تحسين وظيفة الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب وحماية خلايا القلب من التلف.

يحتوي الشاي الأخضر على كمية صحية من الكافيين التي تساعد على تعزيز وظائف المخ. بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي الشاي الأخضر على الأحماض الأمينية L-theanine ، وهو مركب آخر يحفز الدماغ. تشير بعض الدراسات إلى أن الشاي الأخضر قد يحمي الدماغ أيضًا من الشيخوخة.

كما تم ربط المركبات الموجودة في الشاي الأخضر بتقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان بما في ذلك سرطان الثدي والبروستاتا والقولون والمستقيم.

الآثار الجانبية للشاي الأخضر

لم تجد الأبحاث أي آثار جانبية خطيرة لشرب الشاي الأخضر، ومع ذلك ، تشير بعض الدراسات إلى أن الكاتيكين قد يزيد من إنزيمات الكبد في الحيوانات، أوكسالات، مركب موجود في الشاي الأخضر ، مرتبط بحصوات الكلى.

ومن ثم، يقترح الخبراء أن يقتصر تناول الشاي الأخضر على خمسة أكواب أو أقل في اليوم للاستفادة منه وتجنب الآثار الجانبية.