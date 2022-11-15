شكرا لقرائتكم خبر عن التدخين أثناء الرضاعة الطبيعية يعرض طفلك لمتلازمة موت الرضع المفاجئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقلع العديد من الأمهات عن التدخين عندما يكتشفن أنهن حوامل، عدد أكبر لا يفعل ذلك، بينما يتم تشجيع الأمهات على الإقلاع عن التدخين ، تستمر الأمهات في التدخين طوال فترة الحمل وبعد ولادة الطفل، يستمرون أثناء الرضاعة الطبيعية، هل يمكن أن يكون التدخين ضارًا أثناء الرضاعة الطبيعية؟ نعم يتم إدخال المواد الكيميائية الضارة الموجودة في منتجات التبغ إلى نظام الأم وتنتقل عبر حليب الثدي إلى الطفل، والنيكوتين والمواد الكيميائية الضارة الأخرى الموجودة في منتجات التبغ تجعل تدخين الأم عامل خطر لمتلازمة موت الرضع المفاجئ، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

هل يمكن أن يؤثر التدخين بشكل مباشر على طفلك الرضيع؟

يمكن أن يكون لاستخدام منتجات التبغ أو السجائر الإلكترونية تأثير مباشر على طفلك، يشمل ذلك السجائر ومضغ التبغ والسيجار وتبغ الغليون والسجائر الإلكترونية، يتم أخذ المواد الكيميائية الضارة الموجودة في هذه المنتجات إلى نظام الأم وتمرر من خلال حليب الثدي إلى طفلك، تنتقل المواد الكيميائية أيضًا إلى الطفل من خلال التدخين السلبي.

النيكوتين والمواد الكيميائية الضارة الأخرى الموجودة في منتجات التبغ تجعل تدخين الأم عامل خطر لمتلازمة موت الرضع المفاجئ (SIDS) . الأطفال الذين يتعرضون للتدخين هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بأمراض ومشاكل صحية مثل:

مغص

التهابات الجهاز التنفسي مثل الالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية

التهابات الأذن

الربو

تسوس الأسنان

كما لوحظ أن بعض الأطفال يعانون من الغثيان والإسهال المرتبط بالنيكوتين في حليب الثدي.

كيف يؤثر التدخين على الرضاعة الطبيعية؟

يمكن أن يؤثر التدخين على الرضاعة الطبيعية عن طريق تقليل إدرار حليب الأم، تشير الدراسات إلى أن التدخين يقلل الدهون والسعرات الحرارية والبروتين في حليب الثدي أيضًا، هذا يمكن أن يقلل من القيمة الغذائية ويجعلها أقل تحصينا لطفلك. قد يقلل أيضًا من الخصائص المناعية التي يشتهر بها حليب الثدي.

نتيجة لذلك ، يميل أطفال الأمهات المدخنات إلى انخفاض الوزن وصعوبة اكتساب الوزن، يمكن أن يمنع نقص الدهون والعناصر الغذائية في حليب الثدي زيادة وزن الأطفال أو تخزين الدهون.

أظهرت الأبحاث أن العديد من الأمهات اللائي يستمرن في التدخين يتوقفن عن الرضاعة الطبيعية قبل الأمهات الأخريات. السبب غير واضح، قد يكون ذلك بسبب القلق على سلامة أطفالهم، كما أن الأمهات اللاتي يدخِّنن قد يُثبطن عزيمتهن بسهولة أكبر ويتوقفن عن التدخين في وقت أقرب ، على الرغم من أن الرضاعة الطبيعية لفترة أطول ستكون الأفضل.

مخاطر التدخين أثناء الحمل والرضاعة

يمكن أن يؤدي التدخين أثناء الحمل أو الرضاعة إلى مخاطر لك ولطفلك، الأمهات اللاتي يدخن لديهن فرصة أكبر للإجهاض أو ولادة جنين ميت من غيرهن. قد يواجهون أيضًا مضاعفات مثل انفصال المشيمة عن الرحم أو العدوى أو الولادة المبكرة.

كما أن التدخين يعرض طفلك لخطر:

نقص الإمداد بالأكسجين

انخفاض الوزن عند الولادة

الولادة المبكرة

مشاكل قلبية

مشاكل الرئة

قضايا التعلم

مشاكل في السلوك

العيوب الخلقية مثل الحنك المشقوق أو الشفة الأرنبية أو عيوب القلب أو غيرها من العيوب

السجائر الإلكترونية ليست أكثر أمانًا

السجائر الإلكترونية وأجهزة vaping ليست أكثر أمانًا من منتجات التبغ التقليدية، هناك معلومات أقل ودراسات أقل متاحة حول التأثيرات طويلة المدى لهذه المنتجات على الأشخاص بشكل عام، لا يُعرف الكثير عن استخدام الأمهات للسجائر الإلكترونية وآثارها على صحة الرضيع.