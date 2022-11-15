شكرا لقرائتكم خبر عن هل أنت معرض لخطر الإصابة بسرطان الرئة إذا عانت عائلتك من المرض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد السرطان أحد أكثر الحالات الطبية شيوعًا بين الناس اليوم، ويمكن أن يُعزى سبب الزيادة في حالات السرطان المبلغ عنها إلى تغييرات نمط الحياة، وزيادة التلوث، وتدخين السجائر، والتفاعلات المعقدة بين الجينات، وتناول الكحول، والتشخيص الفعال.

بالنسبة لكل من الرجال والنساء، يعد سرطان الرئة أكثر أنواع السرطانات شيوعًا التي تسبب الوفاة، وفقًا لموقع "healthsite"، يودي سرطان الرئة بحياة أكثر كل عام من سرطانات القولون والثدي والبروستاتا مجتمعة.

التدخين حيث إن 90٪ من الحالات تحدث بسبب التدخين

تزيد الطفرات الجينية أيضًا من خطر الإصابة بسرطان الرئة

يعد تلوث الهواء عاملاً آخر يؤثر على الرئتين ويمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة

العوامل التي تزيد من فرصة الإصابة بسرطان الرئة هي:الجينات وسرطان الرئة

في حين أن جميع حالات سرطان الرئة ليست وراثية ، فإن حوالي 15٪ من الحالات ناتجة عن طفرات جينية.

قد يرث الشخص التغييرات الجينية من والديه، حيث تزيد التغيرات الجينية في الكروموسوم من خطر الإصابة بسرطان الرئة. بصرف النظر عن هذا ، يكافح بعض الأشخاص للتخلص من المواد المسببة للسرطان مثل دخان التبغ وتلوث الهواء والتاريخ الطبي / الأسباب الوراثية المعرضة أيضًا لخطر الإصابة بسرطان الرئة.

نظرًا لأن سرطان الرئة يمكن أن يكون قاتلاً ، فمن المهم أن يتم تشخيصه مبكرًا وبدء العلاج في أقرب وقت ممكن.

تشخيص سرطان الرئة في الوقت المناسب

الموجات فوق الصوتية داخل القصبة :هي عملية للكشف عما إذا كان سرطان الرئة قد انتشر إلى الغدد الليمفاوية في وسط الصدر، بالقرب من القصبة الهوائية.

خزعات الإبرة الدقيقة: تأخذ عينات من الكتل أو الأورام في الرئة أو الأنسجة الأخرى في الصدر، مثل العقد الليمفاوية أو بطانة الرئتين.

تنظير القصبات: هو إجراء لفحص الرئتين بالداخل يتم استخدام منظار القصبات ، وهو أنبوب قصير ومرن به ضوء أو عدسة أو كاميرا صغيرة في النهاية لهذا الغرض. يتم إدخال الأنبوب في القصبة الهوائية (القصبة الهوائية) من خلال أنفك أو فمك، وأسفل رقبتك، وفي القصبات الهوائية والشعب الهوائية في رئتيك.

يكشف التحليل الدقيق والتشخيص عن نوع سرطان الرئة السائد ، مما يساعد في توجيه العلاج. ترسم الأرقام صورة حزينة، لكننا نحرز تقدمًا كل يوم لتزويدنا بطرق وإجراءات أفضل لتشخيص المرض في سن مبكرة. حتى ذلك الحين ، يجب أن نكون على دراية بالأعراض والتعرف عليها.