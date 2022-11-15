شكرا لقرائتكم خبر عن أثناء تنظيف المنزل.. اعرفي الإسعافات الأولية لإصابات العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث نصف إصابات العين داخل المنزل وحوالي 40٪ ناتجة عن ممارسة الرياضة أو الأنشطة الترفيهية، يمكن أن تشكل المهام اليومية مثل التنظيف وتحسين المنزل خطرًا على صحة عينيك، وإليك بعض نصائح الإسعافات الأولية التي يمكنك تنفيذها لإصابات العين الشائعة، وفقًا لما نشره موقع" healthnews".

تشمل علامات إصابة العين الشديدة ما يلي:

ألم شديد في العين.

رؤية مشوشة.

رؤية مزدوجة.

ألم عند تحريك العينين.

تورم العين مغلقة.

تبدو القرنية (الغطاء الشفاف أمام العين) غائمة.

تجمع الدم خلف القرنية.

تمزقات (جروح) على الجفن.

يبدو حجم بؤبؤ العين أو شكله مختلفًا عن العين الأخرى.

كشط العين (خدش)

إذا خدشت عينك، فإليك ما يجب فعله

تجنب فرك أو لمس العينين.

اشطف العينين بالماء النظيف أو المحلول الملحي أو غسول العين لإزالة الملوثات.

قم بإزالة أي عدسات لاصقة.

يمكن أن تلتئم خدوش العين الخفيفة بسرعة خلال يوم أو يومين ومع ذلك ، لا يزال يتعين عليك طلب العناية الطبية ، خاصة إذا تعرضت للخدش من قبل حيوان أليف أو غصن شجرة أو أي شيء متسخ، يمكن للخدش أن يفتح عينك على العدوى ، مثل البكتيريا أو الفطريات. يمكن لطبيب العيون أن يصف لك قطرات علاجية إذا لزم الأمر.

الحروق الكيميائية

تسبب العديد من المواد إصابات كيميائية للعين ، يمكن أن تكون المواد الكيميائية المنزلية حمضية (درجة حموضة منخفضة) أو قلوية (درجة حموضة عالية). تشكل الحروق القلوية 60٪ من الإصابات الكيميائية.

تشمل العوامل الحمضية مواد التبييض والخل وبطاريات السيارات وملمع المعادن ومنظفات المراحيض ومنظفات حمامات السباحة.

تشمل العوامل القلوية المنظفات القائمة على الغسول (مثل منظفات الصرف الصحي) والمنظفات القائمة على الأمونيا (مثل منظفات الزجاج) والأسمدة والألعاب النارية والجير (في الأسمنت).

المواد الكيميائية القلوية تخترق الأنسجة بشكل أسرع وتكون أكثر تآكلًا ، بينما الأحماض أقل ضررًا، تعتمد شدة الحرق الكيميائي جزئيًا على مدة بقاء المادة الكيميائية في عينك ، لذا فإن الخطوة الأولى الأكثر أهمية هي شطف العين بكميات وفيرة من الماء النظيف لمدة 15 إلى 20 دقيقة على الأقل ، إذا كنت ترتدي عدسات لاصقة ، فقم بإزالتها في أسرع وقت ممكن.

الهدف هو غسل أكبر قدر ممكن من المادة الكيميائية وتحييد الرقم الهيدروجيني قدر الإمكان. حاول أيضًا ألا تغلق عينيك، لأن ذلك قد يحتفظ بالمزيد من المواد الكيميائية في العين، اطلب العناية الطبية على الفور، حيث يمكن أن تسبب الإصابة الكيميائية ندبات دائمة وفقدان البصر.