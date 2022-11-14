شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى الأطفال من الإصابة بعدوى الحصبة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحصبة نوع من الأمراض الفيروسية التي يعاني فيها الشخص من حمى فيروسية وطفح جلدي وسعال ويحدث انخفاض في المناعة بسبب انخفاض المناعة، يكون الشخص أكثر عرضة للإصابة بأمراض أخرى مثل التهابات الأذن والالتهاب الرئوي وحتى السل، في هذا التقرير نتعرف على طرق الوقاية من مرض الحصبة، بحسب موقع "Health".

جرعات تطعيم الحصبة MR أهم طرق الوقاية منها

لقاح MR أو لقاح MMR مهم جدًا لكل فرد لأنه يحتوي على مكونات لمكافحة الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية وهناك 3 جرعات من لقاح MR يجب إعطاؤها للأطفال

* يجب أن تعطى الجرعة الأولى بعد 9 شهور

* يجب أن تعطى الجرعة الثانية بعد 15 شهرًا

* يجب أن تعطى الجرعة الثالثة بين سن 5 إلى 6 سنوات.

حتى بعد التطعيم، هناك احتمال للإصابة بالعدوى ومن المهم إيلاء اهتمام خاص للعلامات الأولية.

علامات الإصابة بالحصبة وكيفية العناية بها

الطفح الجلدي هو أحد الأعراض الأكثر شيوعًا، وبمجرد ظهور الطفح الجلدي لمدة 3 إلى 4 أيام، يجب عزل الشخص. هذا لضمان عدم انتشار الفيروس حيث ينتقل عبر الرذاذ أثناء السعال والعطس.

يجب ألا يتعرض المريض للبيئة الخارجية لأن مناعته ضعيفة. حتى في حالة تعرضهم، يجب إعطائه اللقاح في غضون 72 ساعة

إذا كان المريض في حالة خطيرة فيمكن إعطاؤه الجلوبولين المناعي للحصبة.

يلعب النظام الغذائي الجيد والترطيب المناسب والنظافة جنبًا إلى جنب مع المضادات الحيوية دورًا مهمًا في منع مخاطر هذه الحالة.