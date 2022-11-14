شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح لخفض السكر فى حمية طفلك.. أبرزها البروتين والألياف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السكر موجود في كل مكان في الإمدادات الغذائية ويضاف إلى مجموعة واسعة من الأطعمة ، والتي قد لا تعتبرها حلوة.، مثل الخبز وصلصة المكرونة والبسكويت والزبادي والتوابل والصلصات والحساء والحبوب والعصائر والشاي وبالطبع الصودا والحلويات ، كلها تمثل مصادر السكر المضاف التي قد تكون في نظام طفلك الغذائي، يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بالبروتين والألياف في الوجبات والوجبات الخفيفة في تقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

يُعد السكر المضاف المفرط في النظام الغذائي مساهماً رئيسياً في الإصابة بالسمنة ، ومرض السكري ، والتجاويف ، ومتلازمة التمثيل الغذائي ، وأمراض أخرى ، فضلاً عن التخلص من الأطعمة الأخرى الأكثر صحة وغنية بالمغذيات في نظام الطفل الغذائي، توصي منظمة الصحة العالمية (WHO) بشدة بتقييد تناول السكر المضاف للطفل إلى أقل من 10٪ من إجمالي السعرات الحرارية ، أو أقل من 5٪ للأطفال الذين يعانون من تسوس الأسنان للأسف ، يحتوي النظام الغذائي العادي للطفل على 16 ملعقة صغيرة (64 جرام) في اليوم.

1. لا تكافئ بالسكر

المكافأة في الأكل تعزز أن الحلويات يجب أن تصاحب السلوك المقبول أو الإيجابي الذي قد يهيئ الطفل لصراع طويل الأمد مع الأكل العاطفي .

هل تبحث عن خيارات أخرى لمكافأة السلوك؟ وفقًا لدليل تغذية الطفل في المملكة المتحدة ، فإن المكافآت غير الغذائية وفيرة مثل الألعاب الصغيرة ، والتأكيد اللفظي ، والنزهات - يمكن أن تلعب جميعها دورًا أساسيًا في تحفيز الطفل نحو السلوك المرغوب أو العمل دون الاعتماد على الرشاوى الغذائية.

2. الهاء للتغلب على الرغبة الشديدة

يمكن أن تشعر بالرغبة الشديدة في تناول السكر بالشعور بالارتباك الشديد ولكنها عادةً ما تستمر لبضع دقائق فقط، إذا كان بإمكانك المساعدة في تحويل انتباه طفلك نحو نشاط ممتع ، أو لعب خارجي ، أو تمرين ، أو غيرها من الإجراءات الروتينية ، فقد يواجه طفلك المزيد من النجاح وإحباط أقل في هذه العملية، قد يكون التخطيط لإلهاءات إيجابية في وقت مبكر مفيدًا أيضًا إذا كان لدى طفلك محفز محدد للشهوة للسكر مثل وقت من اليوم أو بعد الوجبات.

3. شراء المشروبات والأطعمة غير المحلاة

يوجد في الوقت الحاضر العديد من البدائل للأطعمة المحلاة ، يشجع الخبراء الأطعمة غير المحلاة في كثير من الأحيان حتى لا يتم تكييف الفم لتذوق الأطعمة شديدة الحلاوة دائمًا، قد تؤدي براعم التذوق المفرطة إلى زيادة الرغبة في تناول السكر والحلويات بمرور الوقت وتقليل الرضا عن الأطعمة غير المحلاة والأطعمة ذات المذاق الحلو مثل الفاكهة الطازجة.

4. الحذر مع المكونات الثلاثة الأولى

يتم سرد المكونات حسب الوزن ، لذا فإن المكونات الثلاثة الأولى تمثل الغالبية العظمى من الأطعمة الموجودة في الأطعمة المعبأة، تجنب السكر المضاف بأي شكل من الأشكال في المكونات الثلاثة الأولى بالإضافة إلى ذلك ، تحقق من جرامات السكر المضافة في ملصق التغذية. كلما انخفض كلما كان ذلك أفضل لأن كل 4 جرام عبارة عن ملعقة صغيرة ويزداد حجمها بسرعة.

5. استخدم البدائل

تزين بدائل السكر أرفف محلات البقالة المحلية ومحلات الأغذية الصحية على حد سواء، في حين أن الخيار الأفضل هو تجنب جميع المحليات ، فقد تحتاج في بعض الحالات إلى بديل لتسهيل الانتقال إلى نظام غذائي منخفض السكر. ضع في اعتبارك الخيارات التالية.

عصير التفاح غير المحلى

الفاكهة المطبوخة

ستيفيا

العسل الخام (لا يزال مُحليًا مركزًا لذا يجب احتسابه على أنه سكر مضاف)

6. تقديم المزيد من الأطعمة الكاملة

عندما يتم توفير ما يكفي من البروتين والألياف والسعرات الحرارية ، قد تجد أن طفلك أقل تحفيزًا للبحث عن السكر المضاف والأطعمة المصنعة الغنية بالكربوهيدرات، نظرًا لأن البروتين والألياف هما أكثر العناصر الغذائية إشباعًا ويمكنهما المساعدة في تقليل تقلبات السكر في الدم ، فإن توفير مجموعة من الأطعمة الكاملة مثل البيض المسلوق والجبن والمكسرات والفواكه والخضروات والحمص والبذور والأسماك واللحوم يمكن أن يكون استراتيجية مفيدة.