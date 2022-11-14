شكرا لقرائتكم خبر عن مرض السكر عند الأطفال.. كيف تنظم مستويات السكر فى الدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكري هو حالة منتشرة بشكل شائع ويمكن أن تصيب الأشخاص من مختلف الفئات العمرية، ويمكن أن يعاني الأطفال أيضًا من مرض السكر، لذا في هذا التقرير نتعرف على كيفية تنظيم مستويات السكر في دم طفلك، بحسب ما نشر موقع "تايمز أوف إنديا".

كيف يمكنك معرفة ما إذا كان طفلك مصابًا بداء السكري من النوع الأول؟

يمكن أن يحدث داء السكري بين الأطفال في أي وقت منذ الولادة.

الأطفال المصابون يعانون من أعراض التبول المفرط، سلس البول الليلي، العطش، الشهية، فقدان الوزن، الغثيان، القيء وآلام البطن، والتي يمكن أن تكون أيضًا من السمات العرضية.

نصائح حول النظام الغذائي ونمط الحياة للأطفال المصابين بالسكري

أن النظام الغذائي المتوازن والمغذي ضروري للسيطرة على مرض السكري.

قد يتضمن ذلك تضمين المزيد من الخضار والفواكه والحبوب الكاملة والبروتينات في وجباتك مع تجنب السكريات البسيطة والكربوهيدرات المكررة.

تساعد التمارين الهوائية المنتظمة في التحكم بشكل أفضل في مرض السكري.

من المثالي ترتيب الاستشارات الدورية مع أخصائي الغدد الصماء / أخصائي السكري لإجراء فحوصات منتظمة وقياس الأنسولين.

يمكن أن يؤدي اتباع هذه الخطوات البسيطة في روتين طفلك إلى الحفاظ على نسبة السكر تحت السيطرة ومنع المضاعفات الناجمة عن مرض السكري.

هل الأنسولين مطلوب للأطفال أيضًا؟

يساعد الأنسولين في الحفاظ على مستوى الجلوكوز في الدم في النطاق الفسيولوجي الطبيعي هذا هو السبب في أن الأطفال المصابين بداء السكري من النوع 1 قد يحتاجون إلى العلاج بالأنسولين طوال حياتهم.

ومع ذلك، فإن الخطوة الأولى نحو إدارة مستويات السكر هي الأكل الذي يتم تناوله فى كل وجبة والأنسولين الأساسي الأطول مفعولًا.