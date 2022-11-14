شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مكونات ضارة فى الشامبو تدمر شعرك وصحتك.. منها الكبريتات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تؤثر بعض المكونات الضارة في الشامبو على شعرك، بل تؤثر أيضًا على صحتك، لذا يجب عليكِ البحث عن هذه المكونات في الشامبو قبل شراءه وابتعدى عن أي مكونات ضارة، ويمكنكِ شراء شامبو طبي بدون هذه المكونات، وفقًا لموقع "Health".

يجب تجنب هذه المكونات السامة في الشامبو 1. الكبريتات

الكبريتات هي عامل منظف يسبب الرغوة و يعمل على إزالة الأوساخ من فروة رأسك في حين أنه يمكن أن ينظف شعرك، فإنه سيجرد فروة رأسك من زيوتها الطبيعية.

تجعل الكبريتات البشرة أكثر حساسية وتجفف الشعر بإزالة زيوته الطبيعية حتى أنها قد تسبب رد فعل تحسسي لفروة الرأس والشعر المجعد.

2. البارابين

البارابين مواد حافظة في الشامبو تحتاجين إلى تجنبها والبارابين يتكون من (بوتيل، بروبيل، وإيثيل بارابين) يحاكي عمل هرمون الاستروجين، وهو هرمون أنثوي يشارك في التكاثر.

أظهرت الدراسات أن مادة البارابين تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي إنها تساعد العطر على الالتصاق بشعرك وفروة رأسك يمكن أن يسبب البارابين حتى سن البلوغ المبكر عند الفتيات وانخفاض في عدد الحيوانات المنوية عند الرجال لأنها تسبب اضطرابات الغدد الصماء كما أنها تشكل مخاطر بيئية خطيرة.

3. الفورمالديهايد

هذا المركب غاز عديم اللون وقابل للاشتعال وله رائحة نفاذة. يتم استخدامه بشكل عام في المنتجات لزيادة مدة صلاحيتها ويعد الفورمالديهايد مادة مهيجة قوية يمكن امتصاصها بسهولة في الجلد وتسبب السرطان.

4. العطور

بقدر ما تحب العطر الجميل المنمق في الشامبو الخاص بك، يمكن أن يكون ضارًا لفروة رأسك وشعرك وصحتك العامة.

يمكن أن تؤدي العطور الاصطناعية المضافة إلى العديد من المشاكل مثل: نوبات الربو ومشاكل الإنجاب والسرطان.