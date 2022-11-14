شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للسكرى.. ضع خطة غذائية صحية لإدارة المرض باتباع هذه النصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعد مرض السكري من النوع الثانى مشكلة طبية مزمنة تؤدي إلى تراكم السكر في مجرى الدم، وفي هذه الحالة يصبح جسمك غير قادر على استخدام الأنسولين، وهو الهرمون الذي يسمح لجسمك باستخدام الجلوكوز للحصول على الطاقة، وإذا ترك دون علاج، يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، وبمناسبة اليوم العالمي للسكري نتعرف على كيفية إدارة مرض السكري بالطريقة الصحيحة وكيفية وضع خطة غذائية صحية، بحسب موقع "Health".

ضع خطة غذائية صحية لإدارة مرض السكر 1. تجنب السكر والأطعمة النشوية

إن تناول الكثير من الأطعمة السكرية أو النشوية يمكن أن يؤدي إلى مرض السكري من النوع الثاني، يتم تقسيم الطعام الذي نتناوله في النهاية إلى سكر ولكن بكميات ومستويات مختلفة لذا ، فإن أول شيء عليك القيام به هو تقليل تناول السكر الموجود أيضًا الكربوهيدرات المعبأة والمكررة.

2. اختر الكربوهيدرات الصحية

يتم تكسير الكربوهيدرات (خاصة المعالجة) في جسمك بشكل أسرع ، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم لذلك، ابتعد عن الكربوهيدرات المعبأة والمكررة مثل المعكرونة والمعكرونة والشوفان والبسكويت.

ويجب تضمين الكربوهيدرات التي يتم الحصول عليها من مصادر طبيعية مثل الخضروات غير النشوية مثل السبانخ والقرنبيط والبروكلي والخس والخيار والطماطم والكرنب.

يجب على مرضى السكر تجنب تناول الخضروات النشوية مثل البطاطس والبازلاء وغيرها، واختيار الفواكه منخفضة السكر مثل البرتقال والشمام والفراولة.

3. الصيام المتقطع خيار جيد

الصيام المتقطع هو خيار ممتاز ضد مرض السكري، يضمن الصيام المنتظم أن جسمك يستخدم احتياطاتك الحالية من الدهون والجليكوجين.

إذا لم تكن معتادًا على الصيام ، يمكنك البدء بالتوزيع بين الوجبات ثم البدء بالصيام المتقطع - حيث تتناول جميع وجبات اليوم في غضون 8-10 ساعات ثم الصيام لمدة 14-16 ساعة. الصيام أظهر نتائج كبيرة في تنظيم هرمون الأنسولين ، كما ساعد في عكس داء السكري من النوع الثاني في بعض الحالات.

متى تأكل وجباتك؟

يجب أن تستمع إلى إشارات الجوع الطبيعي في الجسم أكثر من اتباع نمط ما وفقًا لأخصائي التغذية ، "يمكن أن يؤدي تناول الطعام أو تناول الوجبات الخفيفة بشكل متكرر إلى رفع مستويات الأنسولين لديك.

ومع ذلك، فإن تقليل عدد مرات تناول الوجبات يمكن أن يساعد في منعها وتناول 2-3 وجبات صحية في اليوم.