شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى لمرض السكرى.. طرق لإدارة السكر فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون مرض السكري أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب والأوعية الدموية (بما في ذلك النوبات القلبية وفشل القلب) والتي تعد السبب الرئيسي للوفيات المبكرة، لذلك، فإن السيطرة على مرض السكري أمر بالغ الأهمية، وبمناسبة اليوم العالمي للسكري، نتعرف على 3 طرق لإدارة مرض السكر فى المنزل، بحسب موقع "Health".

3 طرق لإدارة مرض السكر فى المنزل 1. اتخاذ خيارات صحية

إذا كنت مصابًا بمرض السكري، فسيكون من الضروري بالنسبة لك التخطيط لأسلوب حياتك ونظامك الغذائي وفقًا لذلك. لذلك، ضع هذه النصائح في الاعتبار:

- حاول اتخاذ خيارات صحية أثناء تناول الطعام في المنزل أو تناول الطعام بالخارج.

- إذا كنت في مطعم فتناول الطعام على طبق أصغر وتجنب تناول حصة ثانية لأن التحكم في كمية الطعام هي المفتاح.

- لا تشرب الحلوى أو تتناول مشروبات غير صحية مثل المشروبات الغازية أو الكافيين.

- حاول تجنب الأطعمة غير المرغوب فيها والدهنية والمعلبة لأنها يمكن أن تسبب مستويات غير طبيعية من السكر في الدم.

- ابق رطبًا طوال اليوم.

- استهلك أطعمة منخفضة السعرات ومنخفضة السكر ومنخفضة الدهون المتحولة ومنخفضة الدهون المشبعة.

- حاول إدارة وزنك عن طريق تناول الطعام الصحي.

لتقليل مقاومة الأنسولين يساعد النشاط البدني المنتظم على تقليل جرعة الدواء للحفاظ على نسبة السكر في الدم في النطاق المستهدف.

لا تقم بأي أنشطة شاقة ويمكنك القيام بأنشطة مثل السباحة وركوب الدراجات واليوجا والصالة الرياضية للتحكم في حالتك.

3. اتبع روتين العلاج المناسب

تناول دوائك على النحو الذي اقترحه الطبيب ولا تتخطى الأدوية الخاصة بك على الإطلاق لأن القيام بذلك قد يوقعك في مشكلة.

احتفظ بأدويتك في متناول يدك حتى لا تنساها.

قم بتخزين الأدوية الخاصة بك بشكل صحيح.

إذا كنت تتناول الأنسولين، فعليك تناول الجرعة بشكل صحيح تحتاج إلى شراء صندوق حبوب وتنظيم الأدوية بشكل صحيح بحيث يسهل عليك تناولها.

اجعل من عادتك تناول الدواء في نفس الوقت حتى لا تنساه.