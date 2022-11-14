بيروت - نادين محمد - فوائد النانخة للنساء عديدة لغناها بالألياف والمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة، فهي تساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي مثل آلام المعدة أو الإحساس بالحرقان، تزيد شهية الذين يعانون من فقدان الشهية، ويمكن حتى مضغها نيئة أو إضافتها إلى الماء أو الشاي للحصول على أقصى فائدة منها. إليك أهم الفوائد الصحية للنانخة للنساء.

فوائد النانخة للنساء

1-راحة فورية من الحموضة

واحدة من أهم الفوائد الصحية للنانخة علاج اضطراب المعدة فقد تساعد الإنزيمات النشطة بها في تعزيز وظائف الجهاز الهضمي.

تؤخذ ملعقة صغيرة من الكمون وملعقة صغيرة من بذور الكاروم ويضاف إليها نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل. يومياً لعلاج حرقة المعدة.

2. فوائد النانخة للنساء وعلاج نزلات البرد

تساعد النانخة في تجنب انسداد الأنف عن طريق تفريغ المخاط بسهولة، يمكنك تحضير عجينة من بذور النانخة عن طريق تسخينها وتناول ملعقتين صغيرتين منها مرتين في اليوم، تساعد النانخة في التعامل مع أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية.

3. لآلام الأذن والأسنان

لتخفيف آلام الأذن المخيفة، يكفي استخدام قطرتين من زيت الأجوين. للراحة الفورية من آلام الأسنان، تغرغر بمزيج من الماء الفاتر وملعقة صغيرة من الأجوين والملح.

ببساطة استنشاق أبخرة حرق بذور النانخة يمكن أن يفعل المعجزات للأسنان المؤلمة. إلى جانب ذلك، يعمل كغسول للفم ويحافظ على نظافة الفم الجيدة.

4. لتنظيف الجروح

يمكن سحق بذور النانخة وتطبيقها على الجلد لعلاج الالتهابات أو الجروح. لذلك إذا واجهت أي إصابة من هذا القبيل في المرة القادمة، أحضري بذور النانخة لإنقاذك.

يمكن سحق بذور الأجوين وتطبيقها على الجلد لعلاج الالتهابات أو الجروح.

5. فوائد النانخة للنساء وتنظيف الرحم

تنظيف الرحم والمعدة وحل مشكلة عدم انتظام الدورة الشهرية. لتحضير بذور النانخة، اغلي ملعقتين صغيرتين من البذور في الماء. يصفى هذا الخليط ويشرب. يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من العسل للنكهة، ومن المعروف أن شرب ماء الأجوين بانتظام يعزز معدل الأيض ويحرق الدهون، وبالتالي يساعد في إنقاص الوزن.

6. فوائد النانخة للنساء لوقف شيب الشعر

تساعد بذور النانخة في وقف شيب الشعر، يُضاف أوراق الكاري والعنب الجاف والسكر وبذور الكاروم في كوب واحد من الماء ويُطهى. اشربي كوباً واحداً من هذا كل يوم حتى تبدأي في رؤية النتائج.



7. يخفف الآلام الناتجة عن التهاب المفاصل

بذور النانخة تساعد على محاربة التهاب المفاصل لخصائصها التي تعمل كمضادات حيوية تقلل الاحمرار وتكافح الالتهاب، ولها خصائص تخدير تعمل على تهدئة الألم والتورم. كعلاج منزلي، يمكنك وضع عجينة البذور المطحونة على المفاصل أو نقعها في حوض من الماء الساخن مع حفنة من بذور الكاروم.

المصدر : موقع food.ndtv

مصدر الصور : موقع Adope stock

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