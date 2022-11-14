شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للسكر 2022.. البرتقال خيارًا صحيًا لمرضى السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة اليوم العالمى للسكر اليوم الموافق 14 نوفمبر من كل عام، قد يتساءل مرضى السكري عما إذا كان من الآمن تناول البرتقال أم لا لأنه من الضروري بالنسبة لهم مراقبة مستويات السكر في الدم بعناية بشكل منتظم.

يعد اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية المناسبة والأدوية الموصوفة أفضل الطرق للتحكم في مستويات السكر في الدم .

هناك خرافة مفادها أن مرضى السكري يجب أن يتجنبوا تناول الفاكهة بما في ذلك البرتقال لاحتوائها على السكريات الطبيعية، ولكن في الواقع ، يمكن أن يكون البرتقال جزءًا صحيًا من نظام غذائي صديق لمرض السكري ، إذا تم تناوله باعتدال.

البرتقال لديه مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم

وفقا لموقع " healthline"، فأن مدى سرعة تأثير الطعام على مستويات السكر في الدم بعد الوجبة يتم قياسه من خلال مؤشر نسبة السكر في الدم . يمكن تحسين إدارة سكر الدم عن طريق تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من السكر في الدم.

يعد انخفاض معدل السكريات في البرتقال يجعلها مناسبة لمرضى السكري، يحدث ارتفاع بطيء في مستوى السكر في الدم بعد تناول البرتقال الذي يمكن أن يوفر طاقة مستدامة.

لماذا البرتقال صحي؟

وفقًا لجمعية السكري الأمريكية، تعتبر ثمار الحمضيات أغذية فائقة لمرضى السكري، البرتقال مليء بالألياف وفيتامين ج وحمض الفوليك والبوتاسيوم ، والتي من شأنها أن تساعد في اتباع نظام غذائي صحي لمرضى السكري ، ومحتوى الألياف في البرتقال مرتفع للغاية.

يفضل تناول برتقالة كاملة بدلاً من عصيرها

تناول البرتقال الخام والكامل له فوائد أكثر من شرب عصيره، بشكل عام ، لا تحتوي العصائر على ألياف كافية، لذلك قد تزيد من مستويات السكر في الدم.

البرتقال غني بالفيتامينات والمعادن

يحتوي البرتقال متوسط ​​الحجم على حوالي 91٪ من القيمة اليومية لفيتامين سي، يعمل فيتامين سي كمضاد للأكسدة ، وهو جزيئات تقاوم الإجهاد التأكسدي في جسمك.

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى زيادة الإجهاد التأكسدي ، مما قد يتسبب في تلف الخلايا والمرض، هناك حاجة متزايدة لفيتامين ج لدى مرضى السكري للمساعدة في عكس الإجهاد التأكسدي، توفر البرتقال متوسط ​​الحجم أيضًا 12٪ من القيمة اليومية لحمض الفوليك.

على الرغم من اختلاط النتائج ، تشير الدراسات إلى أن هذا المعدن قد يخفض مستويات الأنسولين ويحسن مقاومة الأنسولين وإدارة نسبة السكر في الدم وأعراض أمراض العين الناجمة عن مرض السكري.

مضادات الأكسدة

البرتقال غني بمضادات الأكسدة الفلافونويدية ، والتي لها فوائد عديدة لمرضى السكري ، بما في ذلك مكافحة الالتهاب ، والإجهاد التأكسدي ، ومقاومة الأنسولين ، وكذلك حساسية الأنسولين.

يحتوي البرتقال على الأنثوسيانين ، وهي فئة فرعية من مركبات الفلافونويد شائعة في الفواكه والخضروات الحمراء أو البنفسجية أو الزرقاء، وفقًا للأبحاث ، فإن هذه المركبات قد تحارب الإجهاد التأكسدي وأمراض القلب والالتهابات.