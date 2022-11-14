شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى لمرض السكر.. نصائح لخفض السكر فى الدم عندما يرتفع بشكل مفاجئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم يوم 14 نوفمبر من كل عام باليوم العالمي لمرض السكر، للتوعية بهذا المرض، وفى علاج مرض السكري، ينصب التركيز على الحفاظ على مستويات السكر في الدم في المعدل الطبيعي من خلال النظام الغذائي وتغيير نمط الحياة والأدوية هذا يساعد على منع مضاعفات مرض السكري على المدى الطويل لكن في بعض الأحيان، عندما ترتفع مستويات السكر لدى مرضى السكر، فإنهم يعرفون كيفية خفض مستويات السكر بشكل طبيعي، نتعرف في هذا التقرير على نصائح لخفض السكر فى الدم عندما يرتفع بشكل مفاجئ، بحسب موقع "Health".

ومرض السكري هو مرض محفوف بالمخاطر يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وتلف الأعصاب وأمراض الكلى واعتلال الشبكية السكري والجروح التي لا تلتئ ، إلخ.

سيقوم الطبيب بمراقبة نسبة السكر في الدم والعمل على الحفاظ عليها في النطاق المستهدف ومع وجود مجموعات متاحة بسهولة للقياس الذاتي لمستويات السكر في الدم في المنزل، أصبح من السهل على المرضى مراقبة مستويات السكر في الدم لديهم سينصحك الطبيب بعدد مرات فحص مستوى السكر في الدم والنطاق المثالي الذي ينبغي أن يكون فيه.

ومع ذلك، في بعض الأحيان يمكن أن يرتفع سكر الدم عن المعدل الطبيعي لأسباب مختلفة.

يمكن أن يتراوح سبب ارتفاع مستويات السكر في الدم بين المرض، والمواقف العصيبة والإجهاد، والإفراط في تناول الطعام، وبالطبع، عدم تناول الدواء.

تشمل أعراض ارتفاع السكر في الدم التعب والعطش الشديد وتشوش الرؤية وزيادة وتيرة التبول.

إذا استمر ارتفاع نسبة السكر في الدم لفترة طويلة ، فإن المريض يتعرض لخطر الإصابة بالمشاكل الصحية المذكورة أعلاه.

ما هو الحماض الكيتوني السكري؟

على المدى القصير ، يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى الإصابة بالحماض الكيتوني السكري ، وهو أكثر شيوعًا في حالة داء السكري من النوع الأول، أو حالة فرط سكر الدم، وهي مضاعفات قصيرة المدى ترتبط بشكل شائع بداء السكري من النوع 2.

اختبار الحماض الكيتوني السكري هو فحص البول بحثًا عن الكيتونات، وهي مواد كيميائية ينتجها الكبد عندما يكسر الجسم الدهون للحصول على الطاقة.

في مرض السكري، يؤدي نقص الأنسولين إلى عدم القدرة على استخدام السكر للحصول على الطاقة والاعتماد المفرط على الدهون التي تحتوي على نسبة عالية من الكيتونات في الجسم.

يمكن أن يؤدي هذا إلى الإصابة بالحماض الكيتوني السكري الذي يتطلب دخول المستشفى ويمكن أن يهدد الحياة.

كيف تخفض مستويات السكر في الدم بسرعة؟

بينما يدعي البعض أن تناول الماء أو وجبة خفيفة غنية بالبروتين يمكن أن تساعدك على خفض مستويات السكر في الدم بسرعة، لكن لا توجد أدلة كافية لدعم ذلك وتحتاج إلى الاتصال بطبيبك على الفور.

ومع ذلك، إذا كنت بحاجة إلى خفض نسبة السكر في الدم بسرعة وفعالية في حالات الطوارئ، فيمكنك استخدام الطرق التالية:

1. تناول دوائك

لا تفوت جرعة الدواء وإذا كنت تأخذ الأنسولين ، فاستشر طبيبك بشأن كمية الأنسولين التي يجب أن تتناولها.

افحص سكر الدم بعد 30-60 دقيقة للتأكد من تناقصه وعدم انخفاضه بشكل كبير.

ممارسة الرياضة فعالة في خفض مستويات السكر في الدم من الضروري فحص البول بحثًا عن الكيتونات وما إذا كان مستوى السكر في الدم أعلى من 240 مجم / ديسيلتر.

يجب تجنب التمرين في حالة وجود الكيتونات لأنها قد تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل أكبر.

يمكن أن يساعدك دمج روتين تمارين منتظم في الحياة اليومية في الوصول إلى الوزن الأمثل والحفاظ عليه وزيادة حساسية الأنسولين.

يحتاج الجسم إلى الجلوكوز ليعمل أثناء التمرين. في المقابل ، تتلقى العضلات الجلوكوز من الدم ، وعادة ما تنخفض مستويات السكر في الدم.

3. اذهب إلى المستشفى

يمكن أن تتصاعد مستويات السكر في الدم بسرعة إلى حالة طبية طارئة إذا كان لديك أي من أعراض الحماض الكيتوني السكري مثل الارتباك ، وكثرة التبول، والعطش الشديد، والغثيان، وآلام البطن والقيء، افحص الكيتونات في البول (يمكنك إجراء اختبار سريع للبول في المنزل باستخدام اختبار مقياس العمق) واذهب إلى المستشفى.

4. لا تتجاهل أعراض ارتفاع السكر في الدم

إذا كان لديك قراءتان متتاليتان من 300 أو أعلى ، فمن المستحسن دائمًا زيارة الطبيب.

5. انتبه

لا توجد عصا سحرية لخفض نسبة السكر في الدم تناول أدويتك بانتظام تتبع مستويات السكر في الدم واعرف ما الذي يجعلها ترتفع أو تنخفض.

حافظ على جدول منتظم للوجبات. تناول طعامًا صحيًا ولا تفرط في تناول الوجبات أو تفوتها وتجنب المشروبات المحلاة وتوقف عن التدخين.