بيروت - نادين محمد - أخطاء يرتكبها الكثيرون أثناء محاولة إنقاص الوزن، ففي كثير من الأحيان، أثناء حماسنا لفقدان الوزن بسرعة، فإننا نقع في اتباع الأنظمة الغذائية الخاطئة والأهم من ذلك، هناك بعض الأشياء التي يجب عليك تجنبها إذا كنت ترغبين في فقدان الوزن، وإليك قائمة بأبرز 6 أخطاء تمنعك من فقدان الوزن:

1) التخلص من الدهون

من بين أكثر الأخطاء شيوعًا التي يرتكبها الأشخاص في رحلة إنقاص الوزن؛ لأن الجسم يحتاج إلى الدهون لامتصاص مجموعة من الفيتامينات والمعادن بما في ذلك الفيتامينات A و K و D وغيرها، وغالبًا ما تحتوي الأنظمة الغذائية الخالية من الدهون على نسبة عالية من السكر تجعلك تشعرين بالجوع مرة أخرى بسرعة كبيرة، مما يؤدي إلى استهلاك سعرات حرارية أكثر مما يتطلبه الجسم.

2) نظام غذائي خال من الغلوتين

يساعد النظام الغذائي الخالي من الجلوتين على تخفيف أعراض مرض الاضطرابات الهضمية على الرغم من عدم وجود دليل علمي يثبت أن الطعام الخالي من الجلوتين مفيد في إنقاص الوزن.

3) الجوع الشديد

ليس فقط الإضرار بالصحة الجسدية ولكن حرمان جسمك من الجوع يمكن أن يؤدي أيضًا إلى القلق وفقدان الطاقة، وبالتالي إعاقة قدرتك على أداء المهام الروتينية اليومية بشكل جيد - جسديًا وعقليًا.

4) عدم وجود نظام غذائي متوازن

يشتمل النظام الغذائي المتوازن على العديد من العناصر الغذائية ويميل الكثير من الناس إلى تجنب الكربوهيدرات أثناء محاولتهم لفقدان الوزن، وإذا كنت ترغبين في الحفاظ على وزن صحي مدى الحياة، فلا يمكنك التخلص من نظام غذائي متوازن.

5) توقعات غير واقعية

الأهداف الصعبة تحفزك وتلهمك، ولكن ضعي في اعتبارك أن عبء التوقعات يجب ألا يثقل كاهلك ووضع خطط واقعية لفقدان الوزن حتى يسهل عليك الالتزام بها، فمن الحكمة وضع أهداف قابلة للتنفيذ مثل فقدان 1-2 كجم من وزن الجسم في غضون أسبوعين أو نحو ذلك.



6)الماء الساخن

يعتقد الكثير من الناس أن شرب الماء الساخن بعد الأكل يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن هذا ليس صحيحًا! ومع ذلك، قد يساعد في الهضم.

تناول الماء الساخن بعد الوجبة يمكن أن يساعد في التخلص من السموم وليس فقدان الوزن.

المصدر : موقع food.ndtv

مصدر الصور : موقع Adope stock

ملاحظة من "الجميلة" : يجب مراجعة الطبيب أو المختص قبل تنفيذ هذه النصائح .

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