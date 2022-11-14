شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو تلف صمام القلب وكيف يتم علاجه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتكون القلب من 4 حجرات 2 أذين (حجرات علوية) و2 بطينين (حجرات سفلية)، حيث يمر الدم من خلال الصمام لأنه يغادر كل غرفة من غرف القلب، وحسب ما ذكره موقع hopkinsmedicine تمنع الصمامات التدفق العكسي للدم وتعمل كمداخل أحادية الاتجاه للدم على جانب واحد من البطين ومنافذ دم أحادية الاتجاه على الجانب الآخر من البطين.

عندما تنقبض عضلة القلب وتسترخي ، تفتح الصمامات وتغلق ما يسمح للدم بالتدفق إلى البطينين ويخرج إلى الجسم في أوقات متناوبة.

ويتقلص الأذين الأيمن والأيسر بمجرد امتلائهما بالدم و هذا يدفع الصمام التاجي والصمام ثلاثي الشرف إلى فتح ثم يتم ضخ الدم في البطينين.

اتصال البطينين الأيمن والأيسر يؤدي هذا إلى إغلاق الصمامات التاجية والصمامات ثلاثية الشرفات ما يمنع عودة تدفق الدم في الوقت نفسه، يفتح الصمام الأبهري والصمام الرئوي للسماح بضخ الدم خارج القلب.

يرتخي البطين الأيمن والأيسر، ويغلق الصمام الأبهري والصمام الرئوي مما يمنع تدفق الدم العكسي إلى القلب، ثم يفتح الصمامان التاجي وثلاثي الشرف للسماح بتدفق الدم للأمام داخل القلب لملء البطينين مرة أخرى.

قد لا يسبب مرض صمام القلب الخفيف إلى المتوسط ​​أي أعراض، ولكن هذه هي الأعراض الأكثر شيوعًا لمرض صمام القلب:

-ألم صدر

-الخفقان الناجم عن عدم انتظام ضربات القلب

-إعياء

-دوخة

-انخفاض أو ارتفاع ضغط الدم ، اعتمادًا على مرض الصمام الموجود

-ضيق في التنفس

-ألم في البطن بسبب تضخم الكبد (إذا كان هناك عطل في الصمام ثلاثي الشرف)

-تورم الساق

تختلف أسباب تلف صمام القلب تبعًا لنوع المرض الحالي ، وقد تشمل ما يلي:

-التغييرات في هيكل صمام القلب بسبب الشيخوخة

-مرض الشريان التاجي والنوبات القلبية

-عدوى صمام القلب

-عيب منذ الولادة

-مرض الزهري (عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي)

-التنكس المخاطي (اضطراب وراثي في ​​النسيج الضام يضعف أنسجة صمام القلب)

في بعض الحالات ، قد يرغب طبيبك في مراقبة مشكلة صمام القلب عن كثب لفترة ومع ذلك ، تشمل الخيارات الأخرى الأدوية أو الجراحة لإصلاح الصمام أو استبداله و يختلف العلاج وفقًا لنوع مرض صمام القلب ، وقد يشمل:

- الأدوية ليست علاجًا لمرض صمام القلب ، ولكن العلاج غالبًا ما يخفف الأعراض قد تشمل هذه الأدوية:

-حاصرات بيتا والديجوكسين وحاصرات قنوات الكالسيوم لتقليل أعراض مرض صمام القلب عن طريق التحكم في معدل ضربات القلب والمساعدة في منع نظم القلب غير الطبيعي.

-أدوية للتحكم في ضغط الدم ، مثل مدرات البول أو موسعات الأوعية

-الجراحة، قد تكون هناك حاجة لعملية جراحية لإصلاح أو استبدال الصمام (الصمامات) المعطلة. قد تشمل الجراحة:

-إصلاح صمام القلب، في بعض الحالات ، يمكن أن تساعد الجراحة على الصمام المعطل في تخفيف الأعراض ، وتتضمن أمثلة جراحة إصلاح صمام القلب إعادة تشكيل أنسجة الصمام غير الطبيعية بحيث يعمل الصمام بشكل صحيح ، أو إدخال حلقات اصطناعية للمساعدة في تضييق الصمام المتوسع في كثير من الحالات ، يفضل إصلاح صمام القلب ، لأنه يتم استخدام أنسجة الشخص نفسه.

-استبدال صمام القلب عندما تتشوه صمامات القلب بشدة أو تتلف ، فقد تحتاج إلى استبدالها بصمام جديد. قد تكون الصمامات البديلة إما صمامات أنسجة (بيولوجية) ، والتي تشمل صمامات حيوانية وصمامات أبهرية بشرية متبرع بها ، أو صمامات ميكانيكية ، والتي يمكن أن تتكون من معدن أو بلاستيك أو مادة اصطناعية أخرى هذا عادة ما يتطلب جراحة في القلب. ولكن ، يمكن إدارة بعض أمراض الصمامات مثل تضيق الصمام الأبهري أو ارتجاع الصمام التاجي باستخدام طرق غير جراحية.

-خيار العلاج الآخر الأقل توغلاً من جراحة إصلاح أو استبدال الصمام هو رأب الصمام بالبالون. هذا إجراء غير جراحي يتم فيه إدخال قسطرة خاصة (أنبوب مجوف) في وعاء دموي في الفخذ وتوجيهها إلى القلب يوجد في طرف القسطرة بالون مفرغ من الهواء يتم إدخاله في صمام القلب الضيق بمجرد وضعه في مكانه ، يتم نفخ البالون لتمديد الصمام لفتحه ، ثم يتم إزالته و يستخدم هذا الإجراء أحيانًا لعلاج تضيق الرئة ، وفي بعض الحالات ، تضيق الأبهر.