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القاهرة - سامية سيد - يشكل فيروس كورونا والالتهاب الرئوي خطراً كبيراً على صحة الرئتين، حيث ترتبط هذه الأمراض في المقام الأول بالجهاز التنفسي، وفى فصل الشتاء تتزايد مسببات الأمراض المسؤولة عن انتشار العدوى، لذا يجب اتباع طرق الوقاية ومعرفة علامات الأمراض حتى يتم أخذ العلاج في الوقت المناسب، بحسب ما ذكر موقع "تايمز أوف إنديا".

كيف يؤدي فيروس كورونا والالتهاب الرئوي إلى إتلاف الرئتين؟

يمكن أن يتسبب كورونا في حدوث التهاب في الرئتين وبالتالي إتلاف الخلايا والأنسجة التي تبطن الأكياس الهوائية في الرئتين.

هذه الأكياس الهوائية ضرورية للتنفس الطبيعي وتوصيل الأكسجين إلى الدم يؤدي الضرر الذي يلحق بالحويصلات الهوائية إلى انسداد الرئتين ، وفي بعض الأحيان يصلب جدران الأكياس الهوائية مما يجعل التنفس صعبًا.

في حالة الالتهاب الرئوي تمتلئ الرئتان بالسوائل، مما يؤدي إلى التهابها وتعطيل قدرة التنفس لدى الشخص ولكن هناك فرص أكبر للنجاة من الالتهاب الرئوي مقارنةً بتلك التي يسببها كورونا.

في الالتهاب الرئوي الناتج عن كورونا تتأثر كلا الرئتين في وقت واحد هذا يؤدي إلى ضيق في التنفس وهو خطير في الغالب.

نوعان من الالتهاب الرئوي

الالتهاب الرئوي هو التهاب في الرئة يسبب التهابًا في الأكياس الهوائية داخل الرئتين هناك نوعان من الالتهاب الرئوي: الالتهاب الرئوي المنتظم والالتهاب الرئوي اللا نمطى.

"الالتهاب الرئوي اللا نمطي، وهو التهابات الرئة التي تسببها الكائنات الحية الدقيقة غير النمطية وتشمل البكتيريا التي تسبب الالتهاب الرئوي اللانمطي الميكوبلازما الرئوية والمتدثرة الرئوية والبكتيريا الليجيونية إنه أكثر اعتدالًا من الالتهاب الرئوي العادي.

علامات الالتهاب الرئوي

الالتهاب الرئوي بعبارات بسيطة هو عدوى في الرئتين يمكن أن يكون سببها مجموعة متنوعة من الميكروبات مثل البكتيريا والفيروسات والكائنات الفطرية.

الأعراض الشائعة هي الحمى وآلام الصدر الموضعية عند التنفس العميق والسعال مع إفراز البلغم، وفي الحالات الشديدة يمكن أن يسبب ضيق التنفس وانخفاض مستويات الأكسجين في الدم وضغط الدم.

إن العلاج المبكر بمضادات الميكروبات هو مفتاح التعافي.

بشكل عام ، يميل الالتهاب الرئوي غير النمطي إلى ظهور أعراض أكثر اعتدالًا من الالتهاب الرئوي النموذجي. معظمهم مرتبط بقشعريرة ، سعال أحيانًا مع مخاط دموي ، حمى ، قد تكون خفيفة أو عالية وضيق في التنفس .

علامات أخرى للالتهاب الرئوي

قد تشمل الأعراض الأخرى ألمًا في الصدر يزداد سوءًا عند التنفس بعمق أو السعال والارتباك والصداع وفقدان الشهية وانخفاض الطاقة والإرهاق.

يمكن أيضًا ملاحظة آلام العضلات وتيبس المفاصل والتعرق والجلد الرطب. ونادرًا ما يُبلغ المرضى أيضًا عن الإسهال وآلام الأذن وآلام العين أو التقرح والطفح الجلدي,

يؤدي كورونا إلى زيادة خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي.

والالتهاب الرئوي المرتبط بكورونا معدي، ويمكن أن ينتقل من شخص إلى آخر من خلال قطرات الهواء المنبعثة من خلال السعال والعطس والتنفس وحتى أثناء التحدث.

لذلك يجب ارتداء الكمامات، يجب أيضًا الحفاظ على مسافة جسدية من الشخص المصاب.