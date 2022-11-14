شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن لقاح الأنفلونزا.. وكيف يحميك من المضاعفات الخطيرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأنفلونزا مرض خطير يمكن أن يؤدي إلى دخول المستشفى وحتى الموت في بعض الأحيان، يختلف كل موسم من مواسم الإنفلونزا، ويمكن أن تؤثر الأنفلونزا على الأشخاص بشكل مختلف، ولكن خلال موسم الأنفلونزا، يصاب ملايين الأشخاص بالأنفلونزا كل عام، ويتم إدخال مئات الآلاف من الأشخاص إلى المستشفى ويموت الآلاف إلى عشرات الآلاف من الأشخاص لأسباب تتعلق بالإنفلونزا، وذلك وفقا لما ذكره مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي"CDC".



مضاعفات مرض الانفلونزا

لماذا يجب تطعيم الناس ضد الأنفلونزا؟

يمكن أن تسبب الإنفلونزا بضعة أيام من الشعور بالتعب والتغيب عن العمل أو المدرسة أو الأحداث العائلية، أو يمكن أن تؤدي إلى مرض أكثر خطورة، مضاعفات الانفلونزا يمكن أن تشمل الالتهاب الرئوي الجرثومي والتهابات الأذن والتهابات الجيوب الأنفية وتفاقم الحالات الطبية المزمنة، مثل قصور القلب الاحتقاني أو الربو أو مرض السكري، يعد لقاح الأنفلونزا الموسمية السنوي هو أفضل طريقة للمساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بالأنفلونزا وأي من مضاعفاتها الخطيرة المحتملة، ثبت أن التطعيم له فوائد عديدة بما في ذلك الحد من مخاطر الإصابة بأمراض الأنفلونزا، والاستشفاء وحتى خطر الوفاة المرتبطة بالإنفلونزا، في حين أن بعض الأشخاص الذين يتلقون لقاح الإنفلونزا قد يستمرون في الإصابة بالأنفلونزا، فقد ظهر في العديد من الدراسات أن التطعيم ضد الإنفلونزا يقلل من شدة المرض.



عدوى الانفلونزا

كيف تعمل لقاحات الانفلونزا؟

تتسبب لقاحات الإنفلونزا في تكوين الأجسام المضادة في الجسم بعد حوالي أسبوعين من التطعيم، توفر هذه الأجسام المضادة الحماية من مرض الأنفلونزا، تم تصميم لقاحات الأنفلونزا الموسمية للحماية من فيروسات الأنفلونزا التي تشير الأبحاث إلى أنها ستكون أكثر شيوعًا خلال الموسم المقبل، جميع لقاحات الإنفلونزا في الولايات المتحدة هي لقاحات "رباعية التكافؤ"، مما يعني أنها تحمي من 4 فيروسات مختلفة للإنفلونزا: فيروس الأنفلونزا A (H1N1) ، وفيروس الأنفلونزا A (H3N2) ، واثنان من فيروسات الأنفلونزا B.

ما هي خيارات لقاح الانفلونزا ؟

جميع لقاحات الإنفلونزا لموسم 2022-2023 هي لقاحات رباعي التكافؤ، مصممة للحماية من أربعة فيروسات مختلفة للإنفلونزا، بما في ذلك اثنان من فيروسات الإنفلونزا أ وفيروسان من فيروسات الإنفلونزا ب، تم ترخيص لقاحات مختلفة للاستخدام في مختلف الفئات العمرية، ولا يوصى باستخدام بعض اللقاحات لبعض مجموعات الأشخاص.

ما الفئات التي يجب تطعيمها؟

يمكن ان يحصل كل شخص يبلغ من العمر 6 أشهر أو أكثر في الولايات المتحدة على لقاح الأنفلونزا (الأنفلونزا) كل موسم باستثناء حالات نادرة، قدمت اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها هذه التوصية "العالمية" منذ موسم الإنفلونزا 2010-2011.



لقاح الانفلونزا

يعد التطعيم للوقاية من الإنفلونزا ومضاعفاتها الخطيرة أمرًا مهمًا بشكل خاص للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا الخطيرة، تتوفر قائمة كاملة بالعمر والعوامل الصحية التي تزيد من مخاطر الإصابة لدى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات مرتبطة بالإنفلونزا.

من لا يجب تطعيمه؟

تمت الموافقة على لقاحات الأنفلونزا المختلفة للاستخدام في الأشخاص في مختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى ذلك، لا ينصح ببعض اللقاحات لمجموعات معينة من الناس، العوامل التي يمكن أن تحدد مدى ملاءمة الشخص للتطعيم، أو التطعيم بلقاح معين، تشمل عمر الشخص وصحته (الحالية والسابقة) وأي حساسية تجاه لقاح الإنفلونزا أو مكوناته.

متى يجب أن أتلقى التطعيم؟

بالنسبة لمعظم الأشخاص الذين يحتاجون إلى جرعة واحدة فقط من لقاح الإنفلونزا لهذا الموسم، فإن شهري سبتمبر وأكتوبر هما الأوقات المناسبة بشكل عام للتطعيم ضد الإنفلونزا، من الناحية المثالية، يجب تطعيم الجميع بحلول نهاية شهر أكتوبر

لماذا أحتاج إلى لقاح الأنفلونزا كل عام؟

لقاح الانفلونزا مطلوب كل عام لسببين: أولاً: تنخفض الحماية المناعية للشخص من التطعيم بمرور الوقت، لذلك يلزم لقاح الإنفلونزا السنوي من أجل الحماية المثلى، ثانيًا: نظرًا لأن فيروسات الإنفلونزا تتغير باستمرار، تتم مراجعة تركيبة لقاحات الإنفلونزا سنويًا، ويتم تحديث اللقاحات للحماية من الفيروسات التي تشير الأبحاث إلى أنها ستكون أكثر شيوعًا خلال موسم الأنفلونزا القادم، للحصول على أفضل حماية، يجب تطعيم كل شخص يبلغ من العمر 6 أشهر أو أكثر سنويًا.

هل لقاح الانفلونزا يعمل على الفور؟

لا، يستغرق الأمر حوالي أسبوعين بعد التطعيم حتى تتطور الأجسام المضادة في الجسم وتوفر الحماية ضد عدوى فيروس الأنفلونزا، لهذا السبب من الأفضل أن تحصل على التطعيم قبل أن تبدأ فيروسات الإنفلونزا بالانتشار في مجتمعك.

ما هي فاعلية لقاح الأنفلونزا ؟

يمكن أن تختلف فعالية لقاح الأنفلونزا، تختلف الحماية التي يوفرها لقاح الأنفلونزا من موسم لآخر وتعتمد جزئيًا على العمر والحالة الصحية للشخص الذي يحصل على اللقاح والتشابه أو "المطابقة" بين الفيروسات الموجودة في اللقاح وتلك الموجودة في الدورة الدموية، خلال السنوات التي يكون فيها لقاح الإنفلونزا جيدًا، من الممكن قياس الفوائد الجوهرية من لقاح الإنفلونزا من حيث الوقاية من مرض الإنفلونزا ومضاعفاته، ومع ذلك، ستظل فوائد التطعيم ضد الإنفلونزا تختلف، اعتمادًا على خصائص الشخص الذي يتم تطعيمه (على سبيل المثال ، صحته وعمره) ، وما هي فيروسات الإنفلونزا التي تنتشر في ذلك الموسم، وربما نوع لقاح الإنفلونزا الذي تم استخدامه، يتوفر مزيد من المعلومات في فعالية اللقاح - إلى أي مدى يعمل لقاح الإنفلونزا .