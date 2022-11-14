شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لأسلوب حياة صحى للعروس قبل الزفاف.. منها شرب الماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لكل عروس أن تستفيد من بعض النصائح التي تسبق الزفاف لتصبح في أفضل شكل لها بحفل زفافها، خاصة أن الفترة التي تسبق الزفاف تكون مليئة بالكثير من رحلات التسوق والاستعدادات النهائية لحفل الزفاف والإعداد له، وهذا قد يؤثر على العروس ويتسبب في شعورها بالإرهاق، في هذا التقرير نقدم 5 نصائح لأسلوب حياة صحى للعروس قبل الزفاف، بحسب موقع "Health"

5 نصائح لأسلوب حياة صحى للعروس قبل الزفاف1. شرب مزيد من السوائل

اشربي ما لا يقل عن 2-3 لتر من الماء يوميًا، وسط جدولك المزدحم، احتفظي بزجاجة ماء في متناول يدك طوال الوقت ويمكنك أيضًا إضافة بعض ماء الليمون بدون سكر وماء جوز الهند والخضروات والفواكه التي تحتوي على نسبة أكبر من الماء.

إذا حافظتِ على رطوبتك ، فسوف يساعد ذلك على إخراج السموم من جسمك والتي ستضيف توهجًا لبشرتك وأظافرك وشعرك.

2. تناولي الخضروات والفاكهة بألوانها المتنوعة

يجب أن تأكلي طبقًا غنيًا بالألوان من التغذية وابتعدي عن الكربوهيدرات البسيطة وقومي بتضمين الكربوهيدرات المعقدة في نظامك الغذائي مثل القمح الكامل والشوفان والخبز البني وما إلى ذلك.

تناولي المزيد من السلطات والبروتين والخضروات الخضراء والفواكه في نظامك الغذائي.

يمكنك أيضًا تضمين العدس والحمص وما إلى ذلك.

يعد العدس مصدرًا جيدًا للبروتين ويحتوي أيضًا على الكثير من المعادن أدخلي المزيد من الخضار الورقية لأنها مليئة بمضادات الأكسدة.

3. الابتعاد عن الأطعمة البيضاء

حاولي تجنب الأطعمة ذات اللون الأبيض مثل الدقيق الأبيض والأرز الأبيض وحتى السكر، من أهم النصائح التي تسبق الزفاف ، أن يساعدك ذلك في إنقاص الوزن وكذلك تقليل أي شعور بالانتفاخ.

4. لا تجربي أنظمة الريجيم السريع

تخدعك هذه الحميات الغذائية السريعة للاعتقاد بأن رفض الطعام سيجلب لك إنقاص الوزن، لكن هذا غير صحى، واتباع نظام غذائي مناسب هو كل ما يتعلق بتناول أطعمة صحية مصنوعة في المنزل والتحكم في الكمية، وإيجاد الوقت المناسب للاسترخاء.

5. النشاط البدني

الوزن والشكل الأمثل يأتيان مع الأكل الصحي وممارسة الرياضة بانتظام من الضروري تحريك جسمك للتأكد من أن صحتك العقلية والجسدية أثناء استعدادات الزفاف المجهدة تظل مثالية.

تأكد من اتباع روتين مناسب - مثل تناول العشاء بحلول الساعة 7:30 مساءً، وممارسة الرياضة بانتظام، والذهاب في نزهة سريعة لمدة 30 دقيقة على الأقل، وتناول وجبات صغيرة كل 3 ساعات ، والحفاظ على رطوبة الجسم بقدر ما المستطاع.