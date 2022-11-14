شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للسكرى.. 6 أطعمة ومشروبات يجب تجنبها إذا كنت مصابًا بالمرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر مرض السكري من العوامل الرئيسية التي تسهم في الإصابة بأمراض الكلى والنوبات القلبية والسكتات الدماغية والعمى وبتر الأطراف السفلية، يمكن الوقاية من مرض السكري من النوع 2 أو تأخيره باتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام والإقلاع عن التدخين، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن السيطرة على مرض السكري من خلال الأدوية والفحوصات المنتظمة وعلاج المضاعفات. هذا يمكن أن يساعد في منع أو تأخير عواقب مرض السكري.

لديك مقدمات السكري إذا كان مستوى السكر في الدم لديك أعلى من المعتاد، المستوى ليس مرتفعًا بما يكفي لتصنيفه على أنه داء السكري من النوع 2 ومع ذلك ، فإن البالغين والأطفال في مرحلة ما قبل السكري معرضون بشكل كبير للإصابة بمرض السكري من النوع 2 إذا لم تتغير أنماط حياتهم، إليك الأطعمة التي تحتاج إلى قطعها عن نظامك الغذائي إذا كنت مصابًا بمقدمات السكري، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

2. الوجبات السريعة في دراسة موسعة ، الأشخاص الذين زاروا منافذ الوجبات السريعة أكثر من مرتين في الأسبوع اكتسبوا وزنًا أكبر وكان لديهم ارتفاع مضاعف في مقاومة الأنسولين من أولئك الذين ذهبوا بشكل أقل تكرارًا، يحدث هذا بسبب الحصص الكبيرة من الصوديوم واللحوم الحمراء والدهون المشبعة في القائمة.

الأطعمة التي يجب إزالتها من نظامك الغذائي إذا كنت مصابًا بمقدمات السكري: 1. المشروبات المعبأةنظرًا لأن المشروبات المعبأة تفتقر إلى العناصر الغذائية الإضافية مثل الألياف والبروتين ، والتي يمكن أن تبطئ عملية الهضم ، فإن معظم المشروبات تسبب زيادة نسبة السكر في الدم، من الجيد الحد من تناول العصائر والمشروبات الغازية والقهوة المحلاة بنسبة 100٪ أو تجنبها إذا كنت مصابًا بمقدمات السكري.

3. الأطعمة النشويةبالمقارنة مع نظائرها غير النظامية، فهي تحتوي على المزيد من الكربوهيدرات، لكنها تحتوي أيضًا على عناصر غذائية جيدة، امنحهم ربع المساحة البطاطا البيضاء، البطاطا الحلوة، الذرة، والقرع الشتوي هي أمثلة للخضراوات النشوية. 4. حلويات مسبقة الصنعمن السهل فهم كيفية وجود الكعك في قائمة الأطعمة التي يجب الابتعاد عنها إذا كنت مصابًا بمقدمات السكري، تحتوي الشرائح على قدر أكبر من السكر لكل حصة مما يجب أن تستهلكه في اليوم ، بالإضافة إلى الكثير من الدهون المشبعة ، والتي يمكن أن تقلل من حساسية الأنسولين.





5. الحبوب المكررةيمكن أن ترفع الحبوب المكررة ، مثل الأرز الأبيض واالمكرونة البيضاء والخبز المصنوع من الدقيق الأبيض ، مستويات السكر في الدم، استبدل الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والشوفان ونخالة الشوفان والقمح الكامل والكينوا والذرة بهذه الأطعمة.





6. حبوب الإفطاريستمتع الكثير من الناس بتناول وعاء من الحبوب مع الحليب لبدء يومهم، وعلى الرغم من أن بعض الحبوب تعتبر خيارات إفطار مقبولة للأشخاص المصابين بمقدمات السكري ، فإن العديد من أنواع الحبوب الشائعة يتم معالجتها بشكل كبير وتحميلها بالسكر، عندما تجمع بين هذه السكريات المضافة والكربوهيدرات المكررة للغاية ، فإن الطعام الناتج يحتوي على نسبة عالية جدًا من نسبة السكر في الدم ومؤشر، هذا يعني أنه سيؤدي إلى زيادة غير مواتية في الأنسولين وسكر الدم.