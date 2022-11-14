شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب وأعراض نقص هرمون النمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى معظم حالات نقص هرمون النمو لا يمكن تحديد سبب واحد ومع ذلك، يمكن أن تكون أسباب نقص هرمون النمو مختلفة في كل من الأطفال والبالغين، حيث يعتقد الباحثون أن نقص هرمون النمو نادرًا ما يكون ناتجًا عن علم الوراثة فهو لا ينتقل عادةً من الآباء إلى أطفالهم، وحسب ما ذكره موقع endocrineweb يعتقد الخبراء أن الأطفال الذين يعانون من أنواع معينة من المشاكل الجسدية ، مثل الفم المشقوق، هم أكثر عرضة للإصابة بنقص هرمون النمو.

لفهم أسباب نقص هرمون النمو، عليك أن تفهم الحالة، و إليك ما يحدث عندما يكون لديك نقص في هرمون النمو: من المفترض أن تنتج الغدة النخامية - الموجودة في قاعدة دماغك - هرمون النمو، والذي يسمى سوماتوتروبين . يحفز هذا الهرمون النمو ، مما يحافظ على صحة العضلات والأنسجة والعظام.

ولكن عندما لا تنتج الغدة النخامية ما يكفي من هرمون النمو ، يمكن أن يتباطأ النمو.

وفيما يلي بعض الأسباب الأخرى لنقص هرمون النمو:

-إصابة شديدة في الرأس

-ورم في رأسك أو تاريخ من أورام الغدة النخامية

-عدوى

-جراحة الدماغ

-المشاكل الهرمونية المتعلقة بالغدة تحت المهاد أو الغدة النخامية

-ضعف تدفق الدم إلى الغدة النخامية

-العلاجات الإشعاعية لعقلك

ومن أعراض نقص هرمون النمو

-قصر القامة

-تأخر بتطور الأسنان.

-تأخر النضوج الجنسي.

-ارتفاع كتلة الدهون.

-انخفاض حاد بكتلة العضلات.

-انخفاض الكتلة العضلية.

-تعب شديد.