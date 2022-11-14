شكرا لقرائتكم خبر عن التعرض لتلوث الهواء أثناء الحمل يمكن أن يتسبب فى حدوث هذه المضاعفات الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النساء الحوامل وصغار الأطفال وكبار السن وذوو الحالات الطبية المعينة أكثر عرضة لملوثات الهواء، وبالتالي، يُنصح هؤلاء الأشخاص بتقليل التعرض لتلوث الهواء قدر الإمكان، قد يكون للتعرض لتلوث الهواء أثناء الحمل آثار صحية خطيرة على الأم وكذلك الطفل في الرحم.

فيما يلي بعض المضاعفات الخطيرة المرتبطة بالتعرض لملوثات الهواء وفقًا لموقع "healthsite":

الإجهاض

قد يؤدي التعرض لملوثات الهواء إلى زيادة مخاطر الإجهاض والولادة المبكرة، إذا كنت حاملاً، حاولي تجنب الخروج عندما تكون جودة الهواء منخفضة.

انخفاض الوزن عند الولادة

يُعتقد أن التعرض لمستويات منخفضة من تلوث الهواء أثناء الحمل يزيد من خطر انخفاض وزن الأطفال عند الولادة.

وفاة المواليد

تم ربط التعرض لملوثات الهواء قبل الولادة بزيادة خطر حدوث الإملاص خلال الثلث الثالث من الحمل مما يعرض الجنين لخطر الموت.

عيوب خلقية

تشير الدلائل المتزايدة إلى أن التعرض لتلوث الهواء أثناء الحمل المبكر يزيد من خطر الإصابة بعيوب خلقية.

ارتفاع ضغط الدم عند الأطفال

أظهرت دراسة أجراها باحثون في جامعة جونز هوبكنز أن الأطفال المعرضين لمستويات أعلى من تلوث الهواء في الرحم هم أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم في مرحلة الطفولة مقارنة بأولئك الذين تعرضوا لأدنى مستوى.

المشكلات السلوكية عند الأطفال

تشير الدراسات إلى أن التعرض للملوثات أثناء الحمل يمكن أن يضر أيضًا بنمو دماغ الطفل ويسبب مشاكل سلوكية في وقت لاحق من الحياة بالإضافة إلى ضعف الأداء الإدراكي.