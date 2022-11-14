شكرا لقرائتكم خبر عن تلوث الهواء يؤثر على هذه الأعضاء الحيوية أكثر من غيرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعتقد أن التعرض لتلوث الهواء خطير مثل الأنظمة الغذائية غير الصحية وتدخين التبغ، وتم تحديد تلوث الهواء كعامل خطر للعديد من الأمراض بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) والتهابات الجهاز التنفسي السفلي والسكري وسرطان الرئة ، وهي الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم.

تشير التقديرات حسب موقع " healthsite"، إلى أن تلوث الهواء يسبب ما يقرب من 9 ملايين حالة وفاة كل عام ، وهو ما يمثل حالة وفاة واحدة من كل ست حالات وفاة في جميع أنحاء العالم ، وفقًا لتقرير لانسيت. سجلت الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء أعلى معدلاتها في البلدان ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط.

تأثير تلوث الهواء على أجسامنا

يمكن أن يؤثر تلوث الهواء على كل عضو في أجسامنا تقريبًا، يمكن لبعض ملوثات الهواء التي نتنفسها أن تخترق مجرى الدم عبر الرئتين، يمكن أن يكون لتلوث الهواء تأثير كبير على هذه الأعضاء الحيوية الثلاثة:

الرئتين

كان سرطان الرئة أكثر أسباب الوفيات الناجمة عن السرطان شيوعًا في عام 2020 ، حيث تسبب في وفاة 1.80 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن التعرض لتلوث الهواء يتسبب في حوالي 36 % من وفيات سرطان الرئة.

خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

من المعروف أيضًا أن تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ، وهي ثاني أكثر أسباب الوفاة شيوعًا في جميع أنحاء العالم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، فإن تلوث الهواء مسؤول عن 34 % من الوفيات الناجمة عن السكتات الدماغية.

القلب

تشير التقديرات إلى أن تلوث الهواء يتسبب في وفيات بأمراض القلب والأوعية الدموية أكثر من غيرها من مخاطر الأمراض القلبية الوعائية الرئيسية القابلة للتعديل مثل التدخين وارتفاع ضغط الدم وفرط شحميات الدم والسكري، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، يتسبب تلوث الهواء في 27 % من وفيات أمراض القلب.

من هم أكثر عرضة للأمراض المرتبطة بتلوث الهواء

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، فإن الأطفال وكبار السن والنساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المرتبطة بتلوث الهواء.