شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذى يسبب حب الشباب عند الأطفال وما طرق العلاج؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني معظم الأطفال والمراهقين من حب الشباب في مرحلة البلوغ، ومع ذلك يمكن أن يحدث أيضًا في أي عمر، يأتي حب الشباب في عدة أشكال ويمكن أن يصيب البالغين والأطفال وحديثي الولادة والرضع، ومع ذلك، يمكن أن تكون معالجة حب الشباب عند الأطفال صعبة لأن بشرتهم حساسة، في هذا التقرير نتعرف على أسباب وعلاج حب الشباب عند الأطفال، بحسب موقع "Health" .

ما الذي يسبب حب الشباب عند الأطفال؟

عندما تنسد المسام بخلايا الجلد الميتة والزيوت، قد يتطور حب الشباب بالإضافة إلى ذلك ، قد تدخل البكتيريا الموجودة على الجلد إلى المسام المسدودة.

خلال سنوات المراهقة بشكل خاص، يمكن أن يكون لحب الشباب الشديد تأثير سلبي كبير على الروابط الاجتماعية ويضر سلبًا بالثقة بالنفس مما قد يؤدي إلى مشاكل نفسية.

تأثير حب الشباب على الصحة النفسية للأطفال

يعاني الأطفال المصابون بحب الشباب الشديد من الاكتئاب في كثير من الأحيان لأنهم يشعرون بالخجل من مظهرهم بشكل عام.

قد يجعل حب الشباب الأطفال يترددون في تكوين صداقات وتعلم المهارات الاجتماعية بالإضافة إلى القلق الاجتماعي، يمكن أن يسبب الخجل والخوف من السخرية من الآخرين.

7 إرشادات يجب عليك اتباعها للتعامل مع حب الشباب عند الأطفال:1. تقليل غسل الوجه

لا تغسل وجهك كل ساعة قد يعتقد بعض الناس أن استخدام مواد قابضة أو غسل وجوههم بالمنظفات أو تنظيف وجوههم بعنف أحيانًا يمكن أن يساعد في علاج حب الشباب ومع ذلك ، قد يؤدي هذا في النهاية إلى تهيج الجلد الذي يصبح أكثر عرضة لمشاكل الجلد.

بدلًا من ذلك ، استخدم الماء الفاتر ومنظفًا لطيفًا وغسول وجه لطيفًا لغسل وجهك مرة أو مرتين فقط في اليوم، يجب تجنب غسل الوجه بشدة إذا كان طفلك يعاني من حب الشباب.

2. لا تفقأ البثور

تجنب فقأ البثور، يقوم بعض الأطفال بالضغط على البثور في محاولة لفتح المسام المسدودة. ومع ذلك، فإن هذا عادة ما يؤدي إلى مزيد من الالتهابات، مما يزيد من سوء مظهر حب الشباب ويبقى لفترة أطول على الوجه بالإضافة إلى ذلك ، سيترك هذا ندبة في الجلد متغيرة اللون.

3. ترطيب الجسم

اشرب ثلاثة إلى أربعة لترات من الماء يوميًا للبقاء رطباً طوال اليوم يساعد الماء في الحفاظ على بشرتك رطبة ، وبالتالي يصبح علاج حب الشباب أسهل.

4. تجنب استخدام الهواتف المحمولة

ابتعد عن هاتفك تعيش العديد من البكتيريا على شاشات الهاتف ، وبالتالي فإن استخدام الهاتف المحمول طوال الوقت يمكن أن يؤدي إلى ظهور عيوب في الوجه ومشاكل جلدية أخرى. يُنصح بتنظيف شاشة الهاتف بعد استخدامات قليلة لأنه لا يزال من الممكن أن يكون بها أوساخ وبقايا مكياج يمكن أن تكون مسؤولة عن اندلاع حب الشباب.

5. الابتعاد عن منتجات الألبان

تجنب تناول منتجات الألبان أو أي شيء يحتوي على أساس الحليب لأنها يمكن أن تجعل حب الشباب أسوأ وفقًا للدراسات ، قد يكون من المفيد الامتناع عن الحليب أو تناول الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض.

6. قل لا للأطعمة السريعة

يجب الابتعاد عن الأطعمة الدهنية أو السريعة إن استهلاك أشياء مثل البرجر بالجبن والبطاطا المقلية والأطعمة المقلية الأخرى ليس له أي فوائد على الإطلاق في الواقع ، يمكن أن تؤثر سلبًا على صحة بشرتك.

بدلًا من ذلك، تناول الفواكه والخضروات الصحية التي يمكن أن تساعد في تحسين صحة بشرتك.

7. لا تلمس الوجه

تجنب لمس وجهك بشكل متكرر بأيدي متسخة لأنه ينقل البثور من مكان لأخر يتم إفراز المزيد من الزيوت والقذارة والبكتيريا على الجلد عند لمس الوجه وقد يؤدي ذلك إلى ظهور حب الشباب.

علاج حب الشباب عند الأطفال

سيتأثر مسار العلاج بأعراض طفلك وعمره وصحته العامة. سوف يعتمد أيضًا على مدى سوء المشكلة.

يسعى علاج حب الشباب إلى تحسين مظهر الجلد وتقليل احتمالية حدوث ندبات.

قد تتطلب حالات حب الشباب الأكثر أهمية تدخل طبيب الأمراض الجلدية الذي يمكنه كتابة الوصفات الطبية.