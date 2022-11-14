شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أشياء يجب فعلها للوقاية من الإصابة بالتهاب المفاصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 1- الحفاظ على وزن صحي للجسم

يمكن أن تتسبب الكيلوجرامات الزائدة في تلف المفاصل بشكل أسرع عن طريق وضع عبء إضافي عليها.

يضع كل كيلوغرام إضافي من وزن الجسم حمولة إضافية من أربعة إلى ستة كيلوجرامات على مفصل الركبة، اعتمادًا على النشاط المعني.

علاوة على ذلك ، تتسبب الأنسجة الدهنية الزائدة أيضًا في تلف المفاصل عن طريق إفراز مواد كيميائية معينة تدمر الغضروف.

الوزن الصحي للجسم هو الوزن الذي يكون فيه مؤشر كتلة الجسم (BMI) بين 18.5 و 24.9.

2- تجنب التدخين

يمكن أن يزيد التدخين من خطر تلف الغضروف وتفاقم التهاب المفاصل يمكن أن يجعل علاج بعض أشكال التهاب المفاصل أقل فعالية ويزيد من خطر حدوث مضاعفات أثناء الجراحة. يمكن أن يساعد الإقلاع عن التدخين في حمايتك من التهاب المفاصل بطرق أكثر مما تتخيل.

3- تمرن بانتظام

يمكن أن تساعد ممارسة التمارين الصحية بانتظام في الحفاظ على قوة المفاصل ومرونتها، كما يمكن أن يساعد أيضًا في حماية الغضروف.

يجب على الشخص ممارسة الرياضة لمدة نصف ساعة كل يوم و3-4 مرات في الأسبوع.

من أمثلة التمارين الصحية المشي وركوب الدراجات والسباحة.

4- الحفاظ على وضعية صحية للجسم

وضعية الجسم السيئة أثناء الوقوف والجلوس خاصة لفترات طويلة ، يضع حملاً مفرطًا بشكل غير طبيعي على المفاصل مما يؤدي إلى تآكلها بشكل أسرع.

إن التوافق الصحي لجميع مفاصل الجسم أثناء الوقوف والجلوس والمشي يمكن أن يحميهم من التهاب المفاصل.

5- تجنب ارتداء الكعب العالي

يؤدي ارتداء الكعب العالي إلى وضعية غير فسيولوجية مما يزيد من الضغط على مفاصل القدمين والكاحلين والوركين والعمود الفقري.

عند ارتداء الكعب العالي لفترة طويلة ، يمكن أن يسبب آلام المفاصل.

6- اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا

تحكم في السعرات الحرارية في نظامك الغذائي للحفاظ على وزن صحي للجسم أضف أطعمة مثل الزنجبيل والثوم والأسماك والمكسرات والتوت والفواكه الملونة والخضروات الورقية إلى نظامك الغذائي لأنها مفيدة ضد التهاب المفاصل لأنها لها تأثير مضاد للالتهابات.

تجنب الإفراط في تناول الملح والسكر والأطعمة المصنعة والمكررة والدهون المشبعة التي يمكن أن تزيد الالتهاب في الجسم.

حافظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة لأن مرض السكري يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

يمكن أن تمنع مستويات السكر في الدم التي يتم التحكم فيها جيدًا تطور التهاب المفاصل.