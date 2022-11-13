شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح للإسعافات الأولية للحروق والجروح المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بشرتنا هى الجزء الأكثر حساسية في أجسامنا، ويجب معالجة أي نوع من الجروح أو الدمامل أو الطفح الجلدي على الفور إما عن طريق طبيب الأمراض الجلدية أو استخدام الإسعافات الأولية، لذلك إليك بعض نصائح الإسعافات الأولية للحفاظ على صحة بشرتك، بحسب موقع "Health".

يتكون جلدنا من عدة طبقات من طبقات الخلايا وعندما نحصل على جرح أو كشط يحدث على الطبقة السطحية التي هي البشرة هذه الطبقة المكسورة هو ما يؤدي إلى ظهور دم أو علامات على بشرتك، وبالتالي من المهم معالجتها بالطريقة الصحيحة.

في حياتنا اليومية ، من السهل جدًا الحصول على جرح أو دمل يمكن أن تتعرض للخدش بسهولة مثل تقطيع الخضار أو التعثر أثناء المشي لذلك لا توجد مشكلة من معرفة ما هي الإسعافات الأولية التي يجب تقديمها خلال المواقف المختلفة.

تأكد من احتفاظك دائمًا بمجموعة أدوات الإسعافات الأولية هذه للحصول على علاج أسرع.

إليك بعض الطرق الطبيعية التي يمكنك استخدامها للإسعافات الأولية السريعة للجروح والحروق 1. للجروح

ضع الفازلين لأنه يرطب الجرح ويمنع الجرح من الجفاف أو تكوين ندبة لذلك مباشرة بعد إجراء الجرح ضع الفازلين.

2. للحروق

ضع سلفاديازين الفضة إذا أصبت بحروق، فهذا يعني أن هناك جرحًا مفتوحًا على جلدك وهو عرضة للعدوى. سلفاديازين الفضة إحدى مكونات مرهم الحروق الذى يساعد في الوقاية من العدوى في حالة الحروق من الدرجة الثانية أو الثالثة.

3. للدمامل المليئة بالصديد أو الالتهابات البكتيرية

ضع مرهم لعلاج البكتيريا، الدمامل هي عمل عدوى بكتيرية ولمكافحتها تحتاج إلى وضع كريم مضاد للبكتيريا.

4. للالتهابات الفطرية في الفخذ والقدمين وتحت الإبط

استخدم كريم مضاد للفطريات وبالتالي يساعد في التئام جميع أنواع وظائف الجلد التي تسببها الفطريات.

5. للأكزيما والطفح الجلدي

ضع 1% من الهيدروكورتيزون هذا مكون لأحد الأدوية المضادة للالتهابات يسمح بتقليل الحكة والالتهابات التي تسببها لدغات الحشرات أو الأمراض الجلدية مثل الإكزيما.