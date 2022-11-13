شكرا لقرائتكم خبر عن أعشاب تساعد على التحكم فى مستويات السكر بالدم.. الحلبة والزنجبيل الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المحتمل أن يكون الحفاظ على مستويات السكر في الدم على رأس أولوياتك إذا كنت مصابًا بداء السكري، يمكن أن يبدو التعايش مع مرض السكري أحيانًا وكأنه عمل موازنة دائم ، بغض النظر عما إذا كنت مصابًا بالسكري من النوع 1 ، في هذه الحالة لا ينتج جسمك الأنسولين، أو داء السكري من النوع 2، وفي هذه الحالة ينتج جسمك كمية كافية من الأنسولين ولا يستخدم ما أنها تنتج بكفاءة.

وفقا لموقع " healthsite"، من المهم إدارة مرض السكري لديك بشكل شامل لأنه عندما لا يتمكن جسمك من التحكم في مستويات السكر في الدم، يمكن أن يؤثر ذلك على جهاز المناعة والجهاز العصبي والدورة الدموية، يمكنك وضع خطة يساعدك على الشعور بالتحسن واستعادة السيطرة على صحتك باستخدام كل من الأدوية التقليدية والعلاج الطبيعي ".

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، الذين قد يحتاجون إلى الكثير من الإدارة الذاتية، فإن العلاج الطبيعي يشجعك على أن تكون لاعبًا مستقلاً في صحتك، وهي مهمة وقوية للغاية، عليك أن تختار بنشاط الإجراءات اليومية التي من شأنها تحسين صحتك ، بدلاً من مجرد الذهاب إلى الطبيب والحصول على الدواء ".

بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري 2022 ، نلقى الضوء على الأعشاب التي تساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم.

أفضل نظام غذائي لمرضى السكري

قم بتضمين الأطعمة النيئة في نظامك الغذائي اليومي لأنها غنية بالأنزيمات الحيوية التي تسرع عملية التمثيل الغذائي وتوفر الفيتامينات والمعادن الهامة لمرضى السكر. من الأفضل أن ينصح بالخضروات ذات الأوراق الخضراء.

يجب أن تستهلك الخضروات بما في ذلك البطاطس ، والبنجر ، والبطاطا الحلوة ، والفاصوليا، من حين لآخر بكميات محدودة.

تشمل الأعشاب للتحكم في مستويات السكر الحلبة:

تستخدم بذور الحلبة في العلاج الطبيعي الهندي لمرض السكري لأنها تحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المفيدة، بما في ذلك الألياف المخاطية والأحماض الأمينية، يمكن العثور على الألياف في بذور الحلبة بنسبة تصل إلى 50 %، المحتوى العالي من الألياف في هذه البذور يقلل من مستويات السكر في الدم بعد الوجبات عن طريق تقليل امتصاص الجسم للكربوهيدرات.

شاي البابونج :

لطالما تم علاج العديد من الأمراض بشاي البابونج، يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة والوقاية من السرطان، وقد أشارت دراسة حديثة إلى أنه قد يساعدك أيضًا على التحكم في مستويات السكر في الدم، تشير الدراسات إلى أن الاستهلاك اليومي لكوب واحد من شاي البابونج بعد الوجبات يمكن أن يقلل نسبة السكر في الدم والأنسولين ومقاومة الأنسولين.

أوارق النيم:

يمكن لأوراق النيم أن تقلل من مستويات السكر في الدم، يجب سحق أوراق النيم قبل غليها بالماء، يعد أحد أفضل الطرق لإدارة ارتفاع السكر في الدم الناتج عن الجلوكوز هو استخدام هذا الدواء.

الزنجبيل:

يستخدم الزنجبيل على نطاق واسع في المأكولات الهندية منذ البداية. يساعد في زيادة إفراز الأنسولين ويزيد من حساسية الجسم للأنسولين.

شاي القرفة:

اغلي 10 جم من مسحوق القرفة في 150 مل من الماء وتناولها مع عصير الليمون في الصباح.