شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تقليل استهلاك البروتين فعال فى مكافحة السمنة ومرض السكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة نشرت في مجلة Nutrients، أن تقليل استهلاك البروتين قد يساعد في السيطرة على متلازمة التمثيل الغذائي وبعض أعراضها الأولية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم، وزيادة الدهون في الجسم حول الخصر، ومستويات الكولسترول غير الطبيعية، والتي تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية، وفقًا لما نشره موقع "scitechdaily".

أظهرت الدراسة أن خفض تناول البروتين إلى 0.8 جرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم كان كافيًا لتحقيق نفس النتائج السريرية تقريبًا مثل تقييد السعرات الحرارية، ولكن دون الحاجة إلى تقليل تناول السعرات الحرارية، تشير النتائج إلى أن تقييد البروتين قد يكون أحد العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى الفوائد المعروفة للتقييد الغذائي.

قال رافائيل فيرازبانيتز، المؤلف الأول للدراسة ، باحث في مركز جوسلين للسكري في كلية الطب بجامعة هارفارد في الولايات المتحدة، إن البحث اشتمل على 21 شخصًا يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي والذين تمت مراقبتهم لمدة 27 يومًا، طوال هذه الفترة، حيث تم تحديد كمية السعرات الحرارية اليومية لكل مشارك كدالة لعملية التمثيل الغذائي الأساسية ،تم تقديم نظام غذائي تقليدي يتكون من 50٪ كربوهيدرات و 20٪ بروتين و30٪ دهون لمجموعة واحدة ، لكنه يحتوي على سعرات حرارية أقل بنسبة 25٪، تم تخفيض استهلاك البروتين إلى 10٪ في المجموعة الثانية. تمت مطابقة مدخول السعرات الحرارية لكل متطوع مع إنفاق الطاقة الأساسي. استهلكت المجموعتان 4 جرامات من الملح يوميًا.

أظهرت النتائج أن كلا من مجموعتي السعرات الحرارية والبروتينات فقدا الوزن بسبب انخفاض الدهون في الجسم وأن أعراض متلازمة التمثيل الغذائي تحسنت، من المعروف أن انخفاض الدهون في الجسم يرتبط بانخفاض نسبة السكر في الدم وزيادة مستويات الدهون الطبيعية وضغط الدم.

بعد 27 يومًا من المراقبة، حصلت كلتا المجموعتين على نتائج مماثلة من حيث انخفاض نسبة السكر في الدم ، وفقدان الوزن، والتحكم في ضغط الدم، وانخفاض مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول. تحسن كلا النظامين من حساسية الأنسولين بعد العلاج.

يعتبر التلاعب بالمغذيات الكبيرة المقدار الغذائية - البروتين والكربوهيدرات والدهون - كافياً للحصول على الآثار المفيدة للتقييد الغذائي، لقد أثبتنا أن تقييد البروتين يقلل من دهون الجسم مع الحفاظ على كتلة العضلات، هذا مهم لأن فقدان الوزن الناتج عن الأنظمة الغذائية التقييدية غالبًا ما يرتبط بفقدان كتلة العضلات.

الأبحاث أظهرت أن الأنظمة الغذائية النباتية إيجابية في حالات متلازمة التمثيل الغذائي، وقد وجد أيضًا أن تناول البروتين المفرط الشائع في النظام الغذائي الغربي القياسي يمكن أن يكون مشكلة، يجب تحليل كل حالة على أساس مزاياها الخاصة، لا ينبغي أن ننسى أن نقص البروتين يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة ، كما هو موصوف جيدًا لدى النساء الحوامل .