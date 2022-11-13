شكرا لقرائتكم خبر عن جراح بريطانى يكشف علاقة كورونا بزيادة حالات تساقط الشعر ولجوئه لتقنيات علاج حديثه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف جراح بريطانى بارز تطورت جراحات زرع الشعر بعد الإغلاق المرتبط بتفشى فيروس كورونا، لإنقاذ الرجال البريطانيين من الصلع، حيث يستخدم الدكتور إسماعيل أجراتدار - الذى صنع اسمه لإجراء جراحة أعصاب رائدة أثناء استيقاظ المرضى - تقنيات زرع الشعر للمساعدة فى تعزيز ثقة العميل واحترامه لذاته.

وحسب التقرير الذى نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يستخدم استشارى جراحة الأعصاب مهاراته الدقيقة لإجراء عمليات زراعة الشعر، وقد كشف الجراح المعروف باسم الدكتور إيش، كيف أدت جائحة كوفيد إلى زيادة هائلة فى عدد الحالات، حيث قدرت إحدى الدراسات فى مجلة "لانسيت"، أن 22% من المرضى الذين نقلوا إلى المستشفى مع "كوفيد" قد عانوا من تساقط الشعر بعد مرضهم، حيث يعتقد الخبراء أن الصدمة العاطفية للعيش فى ظل الوباء يمكن أن تكون عاملاً مساهمًا.



الجراح البريطانى

من جانبه، قال الدكتور إيش لـ"ديلى ميل"، "يمكن أن يكون التوتر عاملاً فى تساقط شعرك.. إنه يسرع من تساقط الشعر.. لقد رأينا عددًا هائلاً خلال جائحة كوفيد.. لاحظت الكثير من العيادات ذلك.. كنا جميعًا محبوسين نوعًا ما فى منازلنا وتغير كل شيء بين عشية وضحاها".

وأضاف "كانت الطرق فارغة، لكن لم يكن مسموحًا لك بالخروج، ولا يمكنك التواصل الاجتماعى أو رؤية عائلتك وأصدقائك كما اعتدت..كان هناك المزيد من الأشخاص الذين يريدون اللجوء إلى هذه الإجراءات.. فجلسنا مع الكثير من المرضى لنرى ما حدث والكثير منهم يتعافون".

وأوضح الدكتور إيش، أن التغييرات فى ممارسات العمل أثناء الوباء أدت أيضًا إلى زيادة الطلب على جراحة زراعة الشعر، قائلا "لقد لاحظنا حالة الإغلاق لأن الكثير من الأشخاص كانوا يعملون فى المنزل وفجأة يرون وجوههم على Zoom وTeams.. عادة ما تعود، لكننى رأيت حوادث يمكن أن يتسبب فيها التوتر بجدية فى فقدان الشعر بشكل دائم".