ما هي الأطعمة التي تسبب التهاب الجلد التحسسي عند الأطفال؟

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القاهرة - سامية سيد - التهاب الجلد التأتبي (AD) هو أحد أنواع الأكزيما ، وهو مجموعة من أمراض الجلد التحسسية الالتهابية، غالبية الأطفال الذين سيصابون بهذه الحالة يفعلون ذلك خلال عامهم الأول، يتخلص حوالي 80٪ من الأطفال من الإكزيما في سن المراهقة والبلوغ ، ولكن جزءًا كبيرًا من المصابين قد يستمرون في الشعور بالأعراض طوال حياتهم، وإليك الأطعمة المسببة في التهاب الجلد التحسسى ، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

ما هو التهاب الجلد التأتبي؟

الأكزيما هي عائلة من أمراض الجلد التحسسية المسببة للحساسية والطفح الجلدي ، والتي يعتبر التهاب الجلد التأتبي أكثرها شيوعًا، يصيب 1 من كل 10 أطفال ويتأثر بضعف قدرة الجلد على الاحتفاظ بالرطوبة. غالبًا ما يظهر على شكل احمرار ، وحكة ، وبقع جافة ، وجحافل صغيرة ، وبثور ، وتقشر.

ما الأطعمة التي تسبب أو تزيد من سوء التهاب الجلد التأتبي أو الإكزيما؟

يعد البيض ومنتجات الألبان وفول الصويا والقمح والمحار والمأكولات البحرية والمكسرات من مسببات الغذاء المحتملة المعروفة، حتى في الأطفال غير المصابين بحساسية الطعام التي تسببها الجلوبولين المناعي E ، فإن التهاب الجلد التأتبي قد يتفاقم نتيجة التعرض لواحد أو أكثر من هذه الأطعمة، درجات الحرارة الشديدة ، والمواد المسببة للحساسية البيئية ، ومنتجات العناية بالجسم / المواد الكيميائية / الروائح هي أيضًا عوامل محفزة مرتبطة. قد يسهم أي من هذه المحفزات في فترات من الأعراض المتفاقمة ، والمعروفة باسم النوبات.

نصائح لتحسين التهاب الجلد التأتبي

وضع مرطب على جميع مناطق الجلد في غضون 3-5 دقائق من الاستحمام لحبس الرطوبة.

تجنب غسل اليدين بالصابون المضاد للبكتيريا والصابون القاسي ، والذي يمكن أن يزيد من تعطيل حاجز الجلد.

ترطيب البشرة مرتين على الأقل في اليوم.

وضع لفائف مبللة على البقع الشديدة.

استخدم فقط منتجات العناية الشخصية والمنتجات المنزلية المعتمدة من قبل جمعية الأكزيما الوطنية ، أو على الأقل تجنب العطور والأصباغ في منتجات العناية الشخصية.

ارتداء الملابس القطنية وتجنب المواد الاصطناعية أو شديدة النسيج.

تناول مضادات الهيستامين لتقليل استجابات الحساسية.