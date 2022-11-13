شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: ألعاب الفيديو يمكن أن تحسن أدمغة الأطفال بشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الوقت الحاضر، تعد التكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، نستخدمه للتواصل الاجتماعي والترفيه والعمل والدراسة وتتبع المؤشرات الصحية والنشاط والنوم ونتيجة لذلك ، فهي جزء من كل أسرة تقريبًا وكل مجال من مجالات الحياة اليومية، أكدت دراسة حديثة ، أن الأطفال الذين لعبوا ألعاب الفيديو أكثر من 21 ساعة في الأسبوع كان أداؤهم أفضل في تحسن نشاط الدماغ والتي تتضمن الذاكرة ، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

إدارة وقت شاشة الطفل

ربما سمع معظم الناس تعليقات سلبية حول الإفراط في استخدام التكنولوجيا ، تقترح الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أن يقيد الآباء أو مقدمو الرعاية وقت الشاشة للأطفال بما يتراوح بين ساعة وساعتين يوميًا ومع ذلك ، فإن الجمع بين استخدام الكمبيوتر والهاتف الخلوي والتلفزيون يبدو منخفضًا بشكل غير واقعي وربما لا يمثل متوسط ​​الاستخدام الفعلي للطفل علاوة على ذلك ، يُظهر تقرير عام 2022 أن أكثر من ثلثي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و17 عامًا يلعبون ألعاب الفيديو بانتظام، ما يضيف وقتًا أطول أمام الشاشة.

​دراسة حديثة

في التحقيق في كيفية تأثير ألعاب الفيديو على المهارات الإدراكية لدى الطفل، قارنت دراسة أجريت على مجموعتين من الأطفال، أولئك الذين لا يلعبون ألعاب الفيديو ، وأطفال لعبوا ألعاب الفيديو لأكثر من 3 ساعات في اليوم، وهو أكثر من مقدار الوقت الذي أوصت به الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال.

استخدمت الدراسة تقنية تصوير الدماغ تسمى التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي(fMRI) ، والتي تقيس نشاط الدماغ في مناطق معينة. قام الأطفال بمهمتين معرفية أثناء تسجيل نشاط الدماغ.

وجد مؤلفو الدراسة أن مجموعة الأطفال الذين لعبوا ألعاب الفيديو أكثر من 21 ساعة في الأسبوع كان أداؤهم أفضل مقارنة بالأطفال الذين لم يلعبوا ألعاب الفيديو.

كان هناك نشاط أكبر في طليعة الدماغ ، والتي تتضمن الذاكرة والتذكر، كانت أوقات الاستجابة والكفاءة أفضل في مجموعة الألعاب، مما قد يشير إلى أن الأطفال الذين يلعبون ألعاب الفيديو يمكنهم بشكل أكثر فعالية تجاهل المعلومات غير ذات الصلة والتركيز بشكل أفضل.

تفوقت مجموعة ألعاب الفيديو على المجموعة التي لا تمارس ألعابًا في مهام الذاكرة العاملة، استجاب "اللاعبون" بسرعة أكبر وتحديد العناصر التي طُلب منهم تذكرها بدقة أكبر ومع ذلك ، في هذه المهمة ، على الرغم من أن الأداء العام كان أفضل في مجموعة الألعاب ، يبدو أن نشاط الدماغ كان أقل، يعتقد المؤلفون أن هذا قد يشير إلى زيادة خطر الإصابة بمشاكل الصحة العقلية.

هل يجب علي تشجيع أو الحد من وقت شاشة طفلي؟

في حين أن هذه الدراسة لا تترك لنا إجابة مباشرة، يجب على الآباء الحد من وقت شاشة الطفل، إحدى عيوب البحث هي عدم وجود تمايز بين الألعاب في الوقت الحاضر، تتوفر مجموعة متنوعة من ألعاب الكمبيوتر - الإستراتيجية وألعاب الرماية وحل الألغاز والمغامرة والحركة والرياضة وغير ذلك الكثير. هذا يعني أنه لن تؤدي جميع الألعاب إلى أداء إدراكي أفضل، ولن يكون لها جميعًا تأثيرات ضارة ومع ذلك، فإن قضاء الكثير من الوقت أمام الشاشة، وخاصة الضوء الأزرق، يمكن أن يؤثر سلبًا على النوم، علاوة على ذلك، لا يتحرك الأطفال بشكل كافٍ عند اللعب - فالنشاط البدني مهم للأطفال الصغار والنمو ، فإن الألعاب غير المتصلة بالإنترنت أو التي يلعب فيها اللاعب الفردي تحد من التفاعل الاجتماعي، وبالتالي يمكن أن تؤثر على تنمية المهارات الاجتماعية للطفل.

يؤكد المؤلفون أنه على الرغم من أن النتائج واعدة - مما يشير إلى أن ألعاب الفيديو لديها القدرة على التدريب المعرفي، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث قبل أن يصبح الدليل قاطعًا، أما الآن، فيجب أن تتم ممارسة ألعاب الفيديو باعتدال، والأهم من ذلك، مع مزيج صحي من الأنشطة الأخرى التي تشمل مجالات أخرى من الحياة والتنمية، مثل الأنشطة الاجتماعية وألعاب الطاولة والتمارين البدنية والتعليم.