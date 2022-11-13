شكرا لقرائتكم خبر عن عادات يومية تساعدك على إنقاص الوزن.. منها الإكثار من شرب الماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تحاول إنقاص وزنك، فمن المحتمل أنك ستكون على دراية بالتقنيات والاستراتيجيات المتعددة لفقدان الكيلوجرامات الزائدة، ومع ذلك، فإن ما يصلح لشخص واحد قد لا يعمل مع شخص آخر، فما الذي يجب عليك فعله لفقدان الكثير من الوزن؟.. في هذا التقرير نتعرف على عادات يومية تساعدك على انقاص الوزن، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

عادات يومية تساعدك على فقدان الوزنتناول ثلاث وجبات ووجبتين خفيفتين في اليوم

تناول ثلاث وجبات ووجبتين خفيفتين في اليوم، يمنعك من الإفراط في تناول الطعام غير الصحي ولا يشعرك بالجوع، يبدأ الكثير من الناس في تناول الطعام بشكل أقل من أجل إنقاص الوزن لكن الأشخاص الذين يأكلون مرات أقل كل يوم غالبًا ما يعانون من زيادة الوزن.

الإكثار من شرب الماء

وجد الباحثون أن زيادة تناول الماء هي الاستراتيجية الأكثر شيوعًا لفقدان الوزن، من أجل زيادة كمية المياه التي تتناولها، احتفظ دائمًا بكوب من الماء أو زجاجة ماء، سيكون هذا بمثابة تذكير، ويدفعك بشكل طبيعي إلى شرب المزيد.

عدم تخطي وجبة الإفطار

قد يؤدي تناول وجبة إفطار مغذية وصحية إلى تقليل الرغبة في تناول وجبة خفيفة باستمرار لبقية اليوم.

وزن جسمك كل أسبوع

وزن جسمك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، يمكن أن يكون مفيدًا بمعنى أن التحقق من وزنك قد يزيد من إحساسك بالمسؤولية.

علاوة على ذلك، عندما ترى وزنك ينخفض على الميزان، فقد يدفعك ذلك إلى عدم التراجع والاستمرار في التحرك في رحلة فقدان الوزن.

ممارسة النشاط البدني بدلاً من مشاهدة التلفزيون

العادات الصغيرة تقطع شوطا طويلا، لذا يجب أن تقوم بعادات صحية مثل: ممارسة الرياضة حوالي ساعة كل يوم أو صعود السلالم بدلا من المصعد أو المشى لمدة نصف ساعة يومياً.