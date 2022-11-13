شكرا لقرائتكم خبر عن فى سن ما قبل المدرسة.. اعرفى إزاى تهتمى بتغذية طفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال الأطفال في سن ما قبل المدرسة (من سن 3 إلى 5 سنوات) يطورون عاداتهم الغذائية ويحتاجون إلى التشجيع لتناول وجبات صحية ووجبات خفيفة، و هؤلاء الأطفال حريصون على التعلم ، خاصة من الآخرين غالبًا ما يقلدون سلوكيات تناول الطعام للبالغين، و يحتاجون إلى الإشراف أثناء تناول الطعام لأنهم ما زالوا يعملون على مهارات المضغ والبلع.

وحسب ما ذكره موقع hopkinsmedicineهناك بعض النصائح المفيدة لوقت الوجبات للأطفال في سن ما قبل المدرسة:

-قم بإعداد وجبات الطعام ، وتقديم وجبات خفيفة مجدولة بانتظام ، والحد من الأكل غير المخطط له.

-لا ينبغي السماح بالسلوك السيئ في وقت الطعام ركز على الأكل ، وليس اللعب بالطعام ، أو اللعب على مائدة العشاء.

-يمكن أن يتسبب الجري أو اللعب أثناء الأكل في اختناق الطفل، اجعل طفلك يجلس عند تناول الطعام.

-استمر في تقديم مجموعة متنوعة من الأطعمة، و تحلى بالموقف القائل بأن طفلك سيتعلم ، عاجلاً أم آجلاً ، تناول جميع الأطعمة تقريبًا.

-اجعل وقت تناول الطعام ممتعًا قدر الإمكان لا تضغط على طفلك ليأكل و لا تجبر طفلك على "تنظيف" طبقه، قد يؤدي ذلك إلى الإفراط في تناول الطعام ، مما قد يؤدي إلى زيادة وزن طفلك، سيكون الأطفال جائعين في وقت الوجبات إذا كانت الوجبات الخفيفة محدودة خلال النهار.

قدم أمثلة على عادات الأكل الصحية،يقلد الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة ما يرون أن والديهم يفعلونه إذا كانت لديك عادات غذائية غير صحية ، فلن يتعلم طفلك تناول الطعام الصحي.

خيارات الطعام الصحي

-البقوليات، تعتبر الأطعمة المصنوعة من القمح أو الأرز أو الشوفان أو دقيق الذرة أو الشعير أو أي نوع آخر من الحبوب من منتجات الحبوب، وتشمل الأمثلة القمح الكامل والأرز البني ودقيق الشوفان.

-الخضروات، اختر مجموعة متنوعة من الخضروات الملونة. يمكن أن تشمل هذه الخضروات ذات اللون الأخضر الداكن والأحمر والبرتقالي والبقوليات (البازلاء والفاصوليا) والخضروات النشوية.

-الفاكهة، تعتبر أي فاكهة أو عصير فواكه 100٪ جزءًا من مجموعة الفاكهة. قد تكون الثمار طازجة أو معلبة أو مجمدة أو مجففة ، وقد تكون كاملة أو مقطعة أو مهروسة.

-ألبان، تعتبر منتجات الألبان والعديد من الأطعمة المصنوعة من الحليب جزءًا من هذه المجموعة الغذائية ركز على المنتجات الخالية من الدهون أو قليلة الدسم ، وكذلك تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم.

-بروتين، اختر اللحوم والدواجن قليلة الدسم أو قليلة الدهن قم بتغيير روتين البروتين الخاص بك، اختر المزيد من الأسماك والمكسرات والبذور والبازلاء والفول.

-الزيوت ليست مجموعة غذائية ، لكن بعضها ، مثل زيوت الجوز ، يحتوي على عناصر غذائية أساسية ويمكن تضمينها في النظام الغذائي، يجب تجنب الدهون الحيوانية ، وهي دهون صلبة.