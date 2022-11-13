6 نقاط من هذا الزيت يومياً تكفي لنسف كل دهون الجسم

بيروت - نادين محمد - لا تعرف الكثيرات أنه يمكن زيت القرفة أن يساعد على خسارة الوزن وتفتيت دهون الجسم بسرعة وسهولة. وللحصول عل أفضل نتيجة، يكفي استخدام 6 نقاط منه يومياً. إلا أن النتيجة لا تقتصر على ذلك، بل إنه يساهم أيضاً في التخفيف من بعض المشاكل الصحية مثل ارتفاع مستوى السكّر في الدم.

أشارت الكثير من الدراسات الحديثة إلى أن زيت القرفة يحتوي على الكثير من الخصائص التي تجعله دواء فعالأً لخسارة الوزن الزائد ونسف الدهون المتجمعة في مناطق مختلفة من الجسم وخصوصاً الخصر والبطن والوركين. كما أنّه يحارب البكتيريا الضارة ويعزّز صحة الدماغ والذاكرة ويعتبر عاملاً مهماً لتقوية الجهاز المناعي.

وإذا أردت الاستفادة من هذه الخصائص، ننصحك بأن تحضري هذا الزيت فوراً في منزلك. ولتفعلي ذلك، تحتاجين إلى: القليل من زيت الزيتون الطبيعي وبضعة أعواد من القرفة.

إملئي زجاجة صغيرة، حتى منتصف ارتفاعها، بأعواد القرفة.

أضيفي زيت الزيتون إلى أن يغمر كل الأعواد بشكل تام.

أغلقي الزجاجة بإحكام وضعيها في مكان دافئ. ومن المهم أن تقومي بخضها مرات عدة وبشكل جيد يومياً وأن تتركيها في المكان نفسه لمدة 3 أسابيع.

بعد مضي 3 أسابيع، صفّي الزيت وضعيه في زجاجة أخرى واحفظيه في مكان بارد وجاف.

طريقة الاستخدام

أضيفي نقطتين من هذا الزيت السحري إلى كل وجبة يومياً. فهذا يعزز عملية حرق الدهون لديك ويساعدك على خسار الوزن بسرعة وسهولة.

وإضافة إلى نسف الدهون يمكن استهلاك هذا الزيت أن يساعد على تنظيم مستوى السكّر في دمك وخصوصاً إذا كنت تعانين من خطر ارتفاعه.

ملاحظة من الجميلة: يستحسن استشارة اختصاصي قبل تطبيق أي من الوصفات.