شكرا لقرائتكم خبر عن الشتاء يقترب.. عزز مناعة طفلك بـ 6 أطعمة أبرزها اللبن الرايب والمكسرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج طفلك إلى رعاية إضافية الآن مع حلول فصل الشتاء، فالإنفلونزا هي أكثر الأمراض انتشارًا التي قد يصاب بها أي طفل طوال فصل الشتاء، لا يرجع السبب في ذلك إلى ضعف جهاز المناعة لدى طفلك ، بل لأن فيروس الإنفلونزا قد يستمر لفترة طويلة من الاستقرار في الطقس البارد، مع وضع ذلك في الاعتبار ، لا يزال من المهم تناول الأطعمة التي تعزز مناعتهم لتقليل خطر الإصابة بالأنفلونزا أو أي عدوى موسمية أخرى، تلعب الأطعمة الفائقة دورًا أساسيًا في تعزيز مناعتنا نظرًا لقيمتها الغذائية التي لا تشوبها شائبة ، إليك أفضل الأطعمة الخارقة لإضافتها إلى نظام طفلك الغذائي لتعزيز مناعته مع حلول فصل الشتاء، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".



6 أطعمة خارقة يجب أن تضيفها إلى نظام طفلك الغذائي هذا الشتاء: 1. اللبن الرايب 6 أطعمة خارقة يجب أن تضيفها إلى نظام طفلك الغذائي هذا الشتاء: 1. اللبن الرايب يجب أن يكون اللبن الرائب على رأس قائمة وجبات تعزيز المناعة للأطفال، إنه مليء بالبروبيوتيك ، والمعروف باسم البكتيريا الصحية يعزز صحة الأمعاء ، والهضم ، يوفر مصدرًا وفيرًا للعديد من العناصر الغذائية الضرورية ، بما في ذلك الكالسيوم وفيتامين د والبوتاسيوم. 2. المكسراتفي الشتاء ، تعد المكسرات مصدرًا رائعًا لكل من الطاقة والدفء، امنح طفلك الصغير الكاجو والفول السوداني واللوز والفستق والجوز للحفاظ على صحتهم طوال الموسم، يستمتع الأطفال بتناول المكسرات ، لذلك يمكنك تضمينها في نظامهم الغذائي مع وصفات لذيذة للحفاظ على التمثيل الغذائي الصحي. 2. المكسراتفي الشتاء ، تعد المكسرات مصدرًا رائعًا لكل من الطاقة والدفء، امنح طفلك الصغير الكاجو والفول السوداني واللوز والفستق والجوز للحفاظ على صحتهم طوال الموسم، يستمتع الأطفال بتناول المكسرات ، لذلك يمكنك تضمينها في نظامهم الغذائي مع وصفات لذيذة للحفاظ على التمثيل الغذائي الصحي.





3. البذورتحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية الأساسية مثل الألياف والدهون المتعددة غير المشبعة والأحادية ، بالإضافة إلى العديد من المعادن ومضادات الأكسدة الأخرى ، وبذور عباد الشمس وبذور اليقطين وبذور الشيا وبذور السمسم وبذور الكتان من بين أكثر الأطعمة كثافة بالمغذيات على هذا الكوكب. هذه البذور الغنية بفيتامين E ، لا تدعم فقط أجهزة المناعة لدى أطفالك ، بل تخفض أيضًا نسبة السكر في الدم ، وتتحكم في مستويات الكوليسترول وتحافظ على ضغط الدم.





4 البيضيمنحك تناول البيض احتياجات الفيتامينات والبروتينات ويساهم في اتباع نظام غذائي متوازن خلال فصل الشتاء.. 5. ثمار الحمضياتأفضل الأطعمة لتعزيز المناعة هي بلا شك الفواكه الحمضية، هذه الفاكهة هي مصدر جيد لفيتامين سي وتشمل الجريب فروت واليوسفي والليمون الحلو والبرتقال المغذيات الدقيقة مهمة جدًا لتقوية جهاز المناعة لديك.





6. الخضراوات الورقيةتشمل الخضراوات الورقية الخضراء، والتي يشار إليها عادة باسم الخضروات الصليبية ، البروكلي واللفت والسبانخ والقرنبيط الكرنب باعتبارها من أفضل الأطعمة لزيادة مناعة الطفل، العديد من العناصر المهمة ، بما في ذلك الفيتامينات A و C و K والحديد والمغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم ، تتوافر بكثرة في هذه الخضروات. علاوة على ذلك ، فهي تحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة التي تساعد بشكل كبير في تعزيز أداء الجهاز المناعي.