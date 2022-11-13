شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي أمراض الشتاء الأكثر انتشارا؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دخول فصل الشتاء تزداد فرص الإصابة بالأمراض والفيروسات والعدوى وخصوصا نزلات البرد، وحسب ما ذكره موقع WEBMED تنتشر الأمراض المعدية في الشتاء أكثر منها في الصيف لأن الفيروسات تعيش لفترة أطول في درجات الحرارة والرطوبة الباردة، و هذه الظروف البيئية مناسبة لبقاء الميكروبات على قيد الحياة وانتشارها للبشر، لذلك تحدث معظم الأمراض في الشتاء.

ومن الأمراض الشائعة في الشتاء:

- التهاب المعدة والأمعاء والنوروفيروس

التهاب المعدة والأمعاء والنوروفيروس من أمراض المعدة التي يتبعها الغثيان والقيء والإسهال، التهاب المعدة والأمعاء شديد العدوى وتسببه البكتيريا أو الفيروسات، و ينتشر نوروفيروس بشكل رئيسي عن طريق الطعام الملوث أو عن طريق الانتقال من شخص لآخر. وقت الشفاء هو يوم أو يومين، لا يوجد دواء محدد لعلاج فيروس نوروفيروس ، لكن شرب الكثير من الماء يمكن أن يجعل هذه الحالة أقل حدة، و تجنب الأطعمة الحارة والملوثة يمكن أن يمنع التهاب المعدة والأمعاء.

- نزلة برد

يبلغ الزكام العادي ذروته في فصل الشتاء، وهو مرض تنفسي يتميز بانسداد الأنف والتهاب الحلق والسعال، و يستغرق نزلات البرد يومًا واحدًا فقط للتطور ويستمر عادةً لمدة 7-10 أيام. لا يوجد دواء محدد لعلاج نزلات البرد ، ولكن بخاخ الأنف والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية يمكن أن تخفف الأعراض.

- التهاب شعبي

يتميز بالتهاب في القصبات الهوائية أكثر أعراض التهاب الشعب الهوائية شيوعًا هو السعال ، والذي قد يؤدي إلى خروج المخاط بعد بضعة أيام، و يحدث بشكل رئيسي في الشتاء بسبب التغيرات البيئية والمهيجات المستمرة مثل الغبار والأبخرة والضباب الدخاني وما إلى ذلك. وقت الشفاء من التهاب الشعب الهوائية هو 7-10 أيام يمكن الوقاية منه بالبقاء في المنزل. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية وقطرات السعال ستساعد الأشخاص على التحسن في غضون أسبوع.

- الأنفلونزا

وهو مرض تنفسي يصيب الأنف والحنجرة والرئتين بسبب طبيعته المعدية ، يمكن أن ينتقل من شخص لآخر عن طريق السعال أو العطس أو حتى التحدث الأعراض الشائعة للإنفلونزا هي الحمى والسعال واحتقان الصدر والقشعريرة والتعب. وقت الشفاء من الأنفلونزا هو 5-7 أيام. العلاج الأساسي للإنفلونزا هو لقاح الإنفلونزا ، والذي يمكن حقنه قبل فصل الشتاء أو عندما تكون مصابًا بالإنفلونزا.

- الالتهاب الرئوي

الالتهاب الرئوي هو مرض رئوي معدي يمكن أن تسببه البكتيريا أو الفيروسات في الشتاء. يمكن أن يكون هذا المرض الشتوي خفيفًا إلى شديد اعتمادًا على العمر والصحة العامة وطبيعة الميكروب الأعراض الشائعة للالتهاب الرئوي هي السعال والحمى والتعب وألم الصدر والتعرق وضيق التنفس إنه خطر يهدد حياة الأطفال وأولئك الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكبر، وقت الشفاء من الالتهاب الرئوي هو من أسبوع إلى أسبوعين ، لكن يمكن أن يستمر التعب لمدة شهر أو أكثر،و تعالج المضادات الحيوية الالتهاب الرئوي الجرثومي ، والعلاجات التي لا تستلزم وصفة طبية تعالج الالتهاب الرئوي الفيروسي.

كيف يمكنك منع أمراض الشتاء؟

يمكنك اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة للابتعاد عن العدوى ومنها

-اغسل يديك جيدًا

-أبعد الأصابع غير النظيفة عن الوجه

-تأكد من حصول الجميع على لقاح الأنفلونزا

-نظف الأسطح الشائعة كثيرًا

-تناول وجبة متوازنة

-ابق نشيطا

-ابحث عن طرق للاسترخاء