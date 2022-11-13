ضعي هذا المشروب في روتينك اليومي لتخسيس الوزن

بيروت - نادين محمد - فقدان الوزن عملية طويلة ومجهدة ، ويكافح الكثير من الاشخاص لاتباع نظام غذائي متوازن وتأدية التمارين الرياضية بانتظام وفي النهاية يتخلون عن ذلك. ومما لا شك فيه أن فقدان الوزن مسألة في غاية الصعوبة ولكنها ليست مستحيلة بالتأكيد. إليك في ما يلي وصفة لمشروب طبيعي لتحفيز حرق الدهون وبالتالي فقدان الوزن.

والسمنة مشكلة شائعة على نطاق واسع ، ويتأثر الكبار والأطفال وكبار السن من هذه الظاهرة ويعانون من عواقبها.

السمنة تضاعف مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتزيد مخاطر الإصابة بالكولسترول والسكري وسببها في الغالب أسلوب الحياة السيء.

وفي واقع الأمر، يبدو من الصعب للغاية إيجاد الوقت المناسب لممارسة الرياضة كما أن برنامج الوقت المزدحم يفرض على الناس اختيارات سيئة للطعام بأن يلجأوا إلى تناول الأطعمة السريعة لأن ليس لديهم وقت كافٍ لتحضير وجبات الطعام في المنزل.

القيود كثيرة ولكن يمكن التغلب عليها، إذ ينبغي علينا أن نتعلم كيفية إدارة الوقت لتجنب الوقوع في نفس الأخطاء، وكذلك محاولة إعداد وجبات صحية خلال عطلة نهاية الأسبوع لتوفر لديك احتياطي صغير جانباً.

وأما ممارسة الرياضة فعليك أن تعرفي كذلك أنه ليس من الضروري قضاء ساعة كاملة في ممارسة الرياضة إذ يكفي حوالي 20 إلى 30 دقيقة من ممارسة التمارين الشديدة لجعل العرق يتصبب من جسمك.

المكونات:

كوب من الماء

عصير ليمونة واحدة

ملعقة صغيرة من خل التفاح

ملعقة صغيرة من العسل

ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل

طريقة التحضير:

أمزجي جميع المكونات جيداً في كوب الماء لتحصلي على مزيج متجانس. تناولي هذه المشروب كل صباح لمدة أسبوع.

من المهم للغاية استخدام الليمون العضوي وليس الليمون المركز الذي تجدينه في السوق فهذا يحتوي على العديد من المواد الحافظة والإضافات الأخرى التي قد يكون لها تأثير سلبي على الصحة.

فوائد المكونات:

بالإضافة إلى أنه يحفز فقدان الوزن فإن هذه المشروب يقوي نظام المناعة ويعالج ألم الحلق ويقلل الالتهابات وينضم حموضة الجسم.

الليمون

الليمون غني بالعناصر الغذائية التي تقوي نظام المناعة وتعالج العديد من المشاكل الصحية. وهذه المادة الغذائية تحفز عملية التمثيل الغذائي لتسريع فقدان الوزن. وبفضل محتواه من البكتين، يعطي الليمون الشعور بالشبع الدائم مما يقلل الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة.

الزنجبيل مضاد قوي للالتهابات وله فوائد علاجية عديدة. ويستخدم في الغالب لمعالجة نزلات البرد والألم ويسهل عملية الهضم.

وهذه النبتة العلاجية تمتلك خصائص لتخسيس الوزن، ففي الواقع يعمل الزنجبيل على توليد الحرارة مما يدفع الجسم إلى صرف الطاقة لإعادة الحرارة إلى وضعها الطبيعي باللجوء إلى مخزون الدهون.

تحذير مهم: لا تنصح النساء الحوامل والمرضعات أو الأشخاص الذين يعانون من أمراض الدم أو من أمراض السكري بتناول الزنجبيل على الإطلاق.

العسل

العسل مادة غذائية ذات فوائد صحية عديدة، فهو يستخدم في العناية بالجمال، ويغذي الشعر ويعمل على ترطيب البشرة. ويمتلك العسل خصائص علاجية ويقوي دفاعات الجسم بفضل محتواه الغني من مضادات الأكسدة والعناصر المعدنية والفيتامينات والعناصر النزرة.

والعسل كذلك محلي طبيعي لذا فإنه يشكل بديلاً رائعاً لسكر المائدة، ويعطي الجسم طاقة مستدامة لأن الجسم لا يمتصه بسرعة مما يعطي الشعور بالشبع لفترة طويلة .

خل التفاح

إنه غني بالفيتامينات والعناصر المعدنية لذا فإنه يقوي نظام المناعة ويعالج العديد من المشاكل الصحية والجلدية. وسواء تم استخدامه داخل الجسم أو على سطح الجلد فإن خل التفاح يعطي العديد من الفوائد.

إضافة إلى ذلك فإن خل التفاح يحسن العبور المعوي ويسهل عملية الهضم ويساعد على فقدان الوزن. ففي واقع الأمر، يعمل خل التفاح على تنظيم مستوى السكر في الدم ويقلل الشهية ويحسن عملية الأيض ويحفز حرق الدهون بفضل حمض الاستيك الذي يحتويه.

ملاحظة من الجميلة: يستحسن استشارة اختصاصي قبل تطبيق أي من الوصفات.