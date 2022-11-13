شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لحماية عينيك من ملوثات الهواء الضارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الهواء السام يجعل من الصعب على الناس التنفس وهو أيضًا مسؤول عن العديد من المشكلات الصحية، يعد تلوث الهواء مصدر قلق ويؤدي إلى مجموعة من المشكلات مثل صعوبة التنفس والاحتقان والصداع وتهيج العين وما إلى ذلك.،إذا كنت تعاني من حكة ودموع في العيون، فقد يكون ذلك بسبب التلوث والضباب الدخاني

نظرًا لأن العيون دائمًا ما تكون مكشوفة وحساسة للغاية ، فمن الضروري الاهتمام بها بشكل أكبر، فالأشخاص الذين يتعرضون للتلوث والضباب الدخاني يعانون من دموع وحكة وجفاف في العين واحمرار ورؤية ضبابية".

تأثير الضباب الدخاني والتلوث على العيون

وفقًا لموقع " healthsite"، فإن التعرض للهواء الملوث، في الداخل والخارج، يتسبب في مجموعة متنوعة من حالات العين ويزيد من سوء الظروف الموجودة مسبقًا. مثل:

التهاب الملتحمة التحسسي الشديد:

يسبب التهاب الملتحمة. يحضر المرضى إلى العيادات الخارجية مع احمرار في العين وحرقان وحكة وتهيج في العين وإحساس بجسم غريب في العين.

جفاف العين:

الملوثات الموجودة في الهواء تؤثر على ملء العينين المسيل للدموع وتسبب التهاب سطح العين، الأعراض تشمل جفاف وحكة في العين ، وحرقان في العين ، وسيلان الدم في العينين

تفاقم حالات العين الموجودة مسبقًا :

من المعروف أن الغازات السامة مثل NO2 و O3 و SO2 تبدأ وتؤدي إلى تفاقم الجلوكوما وتسبب ارتفاع ضغط الدم في العين، كما أنها تسبب زيادة سريعة في حالات إعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بالعمر.

تأثيرات طويلة الأمد:

قد يؤدي التعرض لملوثات الهواء إلى تنكس الشبكية وقد يزيد من معدل الإصابة بسرطان العين.

كيف تحمي عينيك من التأثيرات الضارة للتلوث

بعض النصائح لحماية عينيك من التلوث والضباب الدخاني تشمل:

1. حاول قضاء أكبر قدر ممكن من الوقت في الداخل للحد من تعرضك للملوثات الخطرة.

2. عندما تكون بالخارج، استخدم نظارات واقية لحماية عينيك من الضباب الدخاني والغبار.

3. لا تفرك عينيك، اغسل يديك وعينيك بشكل متكرر لمنع العدوى.

4. حافظ على رطوبتك بشرب الكثير من الماء.

5. اتبع نظامًا غذائيًا غنيًا بأوميجا 3 يشمل المكسرات وبذور الكتان والسلمون والفواكه الملونة والخضروات.

6. يمكنك استخدام قطرات العين المرطبة للمساعدة في تخفيف تهيج العين.

7. تجنب الوقت المفرط أمام الشاشات الذي يجعل الموقف أسوأ.

8. تجنب ارتداء العدسات اللاصقة ومكياج العيون إذا كان لديك تهيج في العين.

9. في حالة استمرار المشكلة ، قم بزيارة طبيب عيون قريب ، لا تعالج نفسك.