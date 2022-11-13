تركيبات غذائية تشكل خطرا على صحتك.. البرجر مع البطاطس الأبرز

القاهرة - سامية سيد - تناول الأطعمة المناسبة في الوقت المناسب هو ما يحافظ على صحتنا على المسار الصحيح، ومع ذلك هناك بعض الأطعمة التي لا تتوافق مع بعضها حتى لو كانت صحية، فمن المهم أن تضع في اعتبارك أن هناك تركيبات غذائية يمكن أن تكون ضارة بصحتنا.

بغض النظر عن عدد الفوائد الصحية لكل منها، ومع ذلك يُنصح باستشارة خبير التغذية الخاص بك قبل إجراء أي تغييرات على نظامك الغذائي، وقدم موقع”brightside.” قائمة من المجموعات الغذائية التي لا تتناسب مع بعضها البعض ، وقد تسبب عدم الراحة في الجهاز الهضمي، ومنها:

-الزبادي والفواكه:الفاكهة هي الأكثر صحة عندما تؤكل من تلقاء نفسها، وعند مزجه مع أطعمة أخرى مثل الزبادي ، يمكن أن يسبب الشعور بالحموضة، وعسر الهضم في معدتك، إذا كنت ترغب في إضافة حلاوة إلى الزبادي، فحاول إضافة القرفة ، لأنها تحتوي على العديد من الفوائد الصحية لقلبك ، وتقلل من نسبة الكوليسترول، ويمكن أن تخفف حلقك، و يمكن أن يخفف من أعراض التهاب المسالك البولية للإناث. إذا كنت تعاني من مشاكل في الهضم بعد الوجبة ، فحاول مزج كوب رابع من الزبادي مع 2 رشة من الزنجبيل ومسحوق الكمون في 1 كوب ماء. -الحليب وعصير البرتقال:قد يتسبب شرب الحليب وعصير البرتقال في وجبة الإفطار في حدوث اضطراب في المعدة لأن البرتقال يحتوي على أحماض يمكنها تخثر الحليب ، مما يجعله يبدو وكأنه مادة جبنية، و يمكن أن يستمر هذا الانزعاج لمدة 2 إلى 6 ساعات ، اعتمادًا على مستويات الحمض لديك، و يمكن أن يؤدي إلى الانتفاخ لأنه يستغرق وقتًا أطول لهضم الحليب ، ويمكن أن يؤدي خلطه مع الحمضيات مثل البرتقال إلى ترسيخ الحليب - مما يؤدي إلى حرقة المعدة. -برجر وبطاطس : برجر مع بطاطس لا يعتبر وجبة مثالية ، حيث يقول خبراء التغذية إنه من الأصح طلب 2 برجر بدلاً من البطاطس المقلية، و يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول لأنك تتناول المزيد من البروتين ، وقد تأخذ سعرات حرارية أقل ، وسوف تقلل عدد الكربوهيدرات. من خلال طلب 2 برجر ، يمكنك الحفاظ على مستويات السكر في الدم لديك . - الماء والغذاء:على الرغم من أنه قد يبدو من الطبيعي تناول كوب من الماء بجانب طعامك ، إلا أنه قد يكون له العديد من المخاطر الصحية إذا كنت تشربه أثناء تناول الطعام، أولاً يمكن أن يقلل من كمية اللعاب التي تنتجها ، وهو العامل الرئيسي الذي يساهم في عملية الهضم، و يتم تخفيفه مما يمكن أن يوقف تكسير الطعام في فمك، و يمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن والتسبب في الحموضة وزيادة الأنسولين في الجسم.