شكرا لقرائتكم خبر عن 6 علاجات منزلية للسعال.. أغربها الفلفل الأسود والعرقسوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تزايد نوبات السعال التي صاحبت العديد من أدوار البرد حاليا، يبحث الكثير عن العلاجات المنزلية التي تساعد في تهدئة السعال.

عادة ما يعني السعال أن الجهاز التنفسي لا يعمل بشكل مثالي، ومع ذلك ، فقد ثبت أن السعال لأكثر من ثلاثة أسابيع يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بالسل.

إذا كنت تسعل أثناء الأكل، يجب أن يؤكل الطعام ببطء على شكل قضمات صغيرة، تجنب تناول الفول السوداني والأطعمة الحارة والحامضة واللبن والمخللات والحمضيات والموز والمشروبات الباردة والتمر الهندي والأطعمة المقلية والمحمصة لمنع السعال.

وفقا لموقع " healthside"، يمكن أيضًا علاج السعال المستمر به؟ نعم ، قد تساعدك بعض الأعشاب في إدارة أعراض السعال الشائعة، يحدث السعال عندما يجف البلغم ويتجمد على الرئتين والأعضاء التنفسية. فيما يلي بعض علاجات المنزلية للسعال:

شاي الريحان

الفلفل الأسود والزنجبيل وشاي الريحان هي الأفضل لعلاج السعال.

الفلفل اسود

يُطحن الفلفل الأسود للسعال الجاف والتهاب الحلق ويُحمص في السمن، خذ ملعقة صغيرة من الماء يوميا.

العرقسوس

يساعد تناول خليط العرقسوس والسكر وعصير الليمون على تقليل السعال.

الزنجبيل الجاف

من الجيد صنع مسحوق من الفلفل الأسود والزنجبيل الجاف وعرق السوس، تناوله مع ربع ملعقة صغيرة من العسل كل يوم.

العسل

خلط قليل من الملح الأسود والعسل في ماء البقدونس مفيد للسعال، خاصة عند الأطفال.

الماء الفاتر

كما أن الغرغرة بالماء الفاتر ومضغ الفلفل الأسود يخففان الحلق ويقللان من السعال.