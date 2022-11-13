شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات.. اعرفى عدد ساعات النوم للأطفال عشان بيأثر على دماغه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوم أمر حيوي لصحة الدماغ للجميع، ولكن بشكل خاص لنمو الأطفال وتطورهم، بدون قسط كافٍ من النوم ، قد لا تعمل بعض الوظائف المعرفية (الدماغ) بشكل فعال كما يمكن أن تفعل، قد يواجه الأطفال الذين لا ينامون بشكل كافٍ صعوبة في الانتباه في المدرسة، قد يبدأون في مواجهة مشاكل سلوكية ، مثل نوبات الغضب أو ردود الفعل الشديدة على الأحداث الصغيرة ، في كل من المدرسة والمنزل، وإن قلة النوم يمكن أن تجعل الذاكرة أقل فاعلية وتؤذي قدرة طفلك على التعلم، وإليك كيفية مساعدة طفلك في الحصول على قسط كافٍ من النوم، وفقا لما نشره موقع " childrens".

كم من النوم يحتاج طفلك؟

لتحسين وظائف دماغ طفلك ، تأكد من حصوله على مقدار النوم الذي يحتاجه دماغه وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ، يجب أن ينام طفلك:

من 12 إلى 16 ساعة يوميًا (بما في ذلك القيلولة) بين 4 أشهر و 12 شهرًا

من 11 إلى 14 ساعة يوميًا (بما في ذلك القيلولة) بين سن 1 و 2

من 10 إلى 13 ساعة يوميًا (بما في ذلك القيلولة) بين سن 3 و 5

من 9 إلى 12 ساعة يوميًا لمن تتراوح أعمارهم بين 6 و 12 عامًا

من 8 إلى 10 ساعات يوميًا بين سن 13 و 18 عامًا

تهدف هذه الإرشادات إلى تعزيز الصحة المثلى للأطفال ، وإعطاء عقولهم وأجسادهم الوقت الكافي لإعادة الشحن.

ولكن قد يكون من الصعب معرفة ما إذا كان طفلك يحصل على القدر المناسب من النوم، إذا وضعت طفلك في الفراش في الوقت المناسب ليحصل على قسط كافٍ من النوم مقارنة بوقت الاستيقاظ ، لكن لديه مشكلة في النوم ، فإن طفلك يفقد راحة مهمة، الطفل الذي لا يستطيع النوم أو يستيقظ كثيرًا أثناء الليل قد يكون مصابًا باضطراب في النوم ، أو قد يكون هذا مؤشرًا على القلق، الخوف من الظلام أو الخوف من الكوابيس من المشكلات الشائعة المتعلقة بقلة النوم للأطفال الصغار على وجه الخصوص.

كيف تساعد طفلك في الحصول على قسط كافٍ من النوم

إذا كان طفلك يعاني من صعوبة في النوم ، فجرب النصائح التالية لمساعدته على الراحة بشكل أفضل:

استيقظ وقت النوم:

اضبط وقت نوم طفلك مبكرًا للتأكد من أنه ينام في الوقت المناسب.

ضع روتينًا:

اتبع روتينًا منتظمًا لوقت النوم - مثل الاستحمام وتنظيف الأسنان ثم القراءة (بمفردك أو مع أحد الوالدين ، حسب عمر الطفل) لفترة قصيرة من الوقت، يمكن أن يكون الروتين مهدئًا للأطفال القلقين بشأن وقت النوم ويمكن أن يساعد جسم طفلك على الشعور بالاستعداد للنوم.

تجنب الشاشات قبل النوم:

يمكن للأضواء المنبعثة من الشاشات الإلكترونية في غضون ساعتين من وقت النوم أن تعطل إيقاع الساعة البيولوجية للدماغ وتساهم في صعوبات النوم عن طريق خداع الدماغ للاعتقاد بأنه يجب أن يظل مستيقظًا، لا ينبغي أن تتم القراءة قبل النوم على شاشة إلكترونية مثل القارئ الإلكتروني.

اخلق بيئة نوم جيدة:

يمكن أن تساعد بيئة النوم الصحيحة طفلك على النوم والبقاء نائماً، يجب أن تكون غرفة نوم طفلك:

معتم ، مع ضوء ليلي خافت واحد فقط إذا لزم الأمر، خالية من أجهزة التلفزيون والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية

تجنب الحلوى في وقت متأخر من الليل:

يمكن أن يتعارض تناول وجبة خفيفة أو مشروب قبل النوم مع قدرة طفلك على النوم، تجنب الأطعمة السكرية لبضع ساعات قبل النوم لمساعدته على الراحة بشكل أسهل، يجب عدم تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين في غضون ست ساعات من وقت النوم.