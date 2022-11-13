شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علاجات طبيعية لمنع نوبات الصداع النصفى.. منها التدليك والموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصداع النصفي هو صداع يسبب ألمًا مستمرًا لعدة ساعات، ويحدث الصداع النصفي بسبب عدم توازن المواد الكيميائية في الدماغ والذي يمكن أن يحدث أيضًا بسبب التغيرات في الطقس، يبدأ ألم الصداع النصفي أحيانًا فجأة ويعالج نفسه تلقائيًا.

العلاجات المنزلية لمنع الصداع النصفي

يسبب الصداع النصفي التوتر وعدم الراحة والإرهاق ويمكن أن يحدث في أي عمر، يمكن أن تكون مؤلمة بالنسبة لك ومع ذلك ، يمكنك التخلص من الألم عن طريق استخدام العلاجات المنزلية وفقا لموقع " webmd".

التدليك الخفيف

إذا كان هناك صداع نصفي ، يجب على المرء أن يقوم أولاً بالتدليك بالأيدي الخفيفة، الاسترخاء من لمس اليدين له تأثير أكبر من أي دواء، كما يجب تدليك العنق والكتفين في حالة الصداع يوفر راحة من الألم.

استخدام منشفة ساخنة

بلل منديلًا في ماء فاتر واضغط على الأجزاء المؤلمة بتلك المنشفة الساخنة، يشعر بعض الأشخاص بالراحة من تدليك مماثل يتم إجراؤه بالماء البارد، يمكن أيضًا استخدام رقاقات الثلج في الصداع النصفي.

العلاج العطري

العلاج بالروائح في الصداع النصفي يمكن أن يخفف الصداع، تستخدم الزيوت العشبية في العلاج بالروائح، في هذا، يتم تداول الزيوت العشبية في الهواء، ثم يتم وضع الزيوت على الوجه عن طريق البخار.

قشر الليمون

فرك قشر الليمون واستخدامه على الجبهة يخفف الصداع ويعالج الصداع النصفي.

الاستماع للموسيقى

الاستماع إلى الموسيقى بصوت بطيء مفيد في حالة الصداع النصفي، استمع إلى أغانيك المفضلة بصوت ناعم؛ هذا سوف يقلل من صداعك ويريحك.