شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر انخفاض هرمون التستوستيرون على النساء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد الكثيرون أن التستوستيرون هو هرمون ذكورى فقط، لكن يلعب هذا الهرمون أيضًا دورًا محوريًا في الحفاظ على صحة المرأة أيضاً، وهرمون التستوستيرون والمعروف أيضاً بـ "هرمون الذكورة" ينتجه الرجال والنساء بشكل طبيعي وليس الرجال فقط، في هذا التقرير نتعرف على تأثير انخفاض انخفاض هرمون التستوستيرون على النساء، بحسب موقع "Health".

النساء لديهن مستويات هرمون التستوستيرون لكن تختلف نسبته عن الرجال، حيث أن جسم المرأة مدفوع بهرمون الإستروجين والرجال مدفوعون بهرمون التستوستيرون إنه الأندروجين الذي يلعب دورًا محوريًا في نمو الجسم الصحي والحفاظ عليه.

بصرف النظر عن هرمون الاستروجين والبروجسترون الأنثوي ، ينتج المبيض أيضًا هرمون التستوستيرون يتم إنتاجه من الغدة الكظرية وجزء من الدماغ يسمى الغدة النخامية ". تعد مستويات هرمون التستوستيرون الكافية عند النساء ضرورية للحفاظ على الأنسجة التناسلية وإصلاحها.

وإنتاج هرمون التستوستيرون يزداد عند النساء فى سن البلوغ، في حين أن النساء ينتجن فقط حوالي جزء بسيط من المستويات التي ينتجها الرجال، إلا أنه لا يزال يلعب دورًا مهمًا في حياة المرأة.



تأثيرالمستويات المنخفضة من هرمون التستوستيرون لدى النساء تأثيرالمستويات المنخفضة من هرمون التستوستيرون لدى النساء يمكن أن يكون انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون لدى النساء مشكلة يمكن أن تؤثر الاختلالات في المستويات العالية جدًا أو المنخفضة جدًا على الصحة العامة للمرأة.

بينما تؤدي مستويات هرمون التستوستيرون المرتفعة إلى مزيد من الأعراض ، يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون أيضًا إلى مشاكل.

يتجلى ارتفاع هرمون التستوستيرون بشكل واضح في شكل حب الشباب ونمط الصلع الذكوري والشعرانية (نمو الشعر المفرط) - وهذا ما يُلاحظ عادةً في متلازمة تكيس المبايض.

انخفاض هرمون التستوستيرون يُرى عمومًا بعد انقطاع الطمث ترتفع مستويات هرمون الاستروجين وتنخفض مستويات هرمون التستوستيرون عند حدوث انقطاع الطمث. يؤدي انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون إلى فقدان الرغبة الجنسية وتساقط الشعر وفقدان العضلات والإرهاق. في بعض الأحيان، تظهر هذه الأعراض خلال فترة ما قبل انقطاع الطمث، حيث يتم إعطاء النساء مكملات غذائية عن طريق الفم أو كريم أو عن طريق الحقن.

أعراض انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون لدى النساء

تتضمن بعض الأعراض الأكثر شيوعًا التي تؤثر على النساء ذوات المستويات المنخفضة من هرمون التستوستيرون ما يلي:

-فقدان العضلات

-تقلب المزاج

-إعياء

- تساقط الشعر