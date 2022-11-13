شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طرق بسيطة لإزالة الرؤوس السوداء.. أهمها تعديل نظامك الغذائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استخدام الحيل الطبيعي تعد من الأمور الجيدة التي تقلل من حدة تفاقم الأمراض، ومن ضمنها ظهور الرؤوس السوداء في البشرة، ولذا يجب أن تختار الأطعمة المناسبة وحل هذه المشكلة بالطبيعة وبطريقة صحية قد يكون هو الحل الأمثل، وقدم موقع “brightside.” قائمة بالأطعمة التي يمكن أن تساعدك على التخلص من الرؤوس السوداء ، ومنها:





- تناول حفنة من اللوز:يحتوي اللوز على فيتامين هـ ، والذي يمكنه بشكل طبيعي منع الأشياء الضارة من التأثير على بشرتك ، مثل التلوث والبكتيريا، و إذا كنت قلقًا من احتواء اللوز على الكثير من الدهون ، فهو يحتوي على دهون صحية يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن، ويمكن أن تؤدي الدهون إلى تفاقم حب الشباب ، لكن الأطعمة مثل اللوز قد لا تتسبب إلا إذا كانت على اتصال مباشر مع بشرتك من الخارج. - امتنع عن منتجات الألبان من نظامك الغذائي:يحب معظم الناس ، وخاصة الأطفال ، تناول الحبوب مع الحليب في وجبة الإفطار ، ولكن هذا يمكن أن يكون له تأثير ضار على بشرتك ، فالبروتينات الموجودة في حليب البقر تفرز الأنسولين ، ومن المعروف أن هذا يسبب تشققات الجلد ، مثل الرؤوس السوداء، و يمكن حتى أن تختلط البروتينات الموجودة في الحليب مع الهرمونات الطبيعية في أجسامنا والتي يمكن أن تتسبب مرة أخرى في ظهور البثور. - تناول الأطعمة التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية:يمكن لأحماض أوميجا 3 الدهنية أن تقلل الالتهاب ويمكن أن تساعد في محاربة حب الشباب، ويمكنك ببساطة تناول الأطعمة التي تحتوي على أوميجا 3 بمفردها أو دمجها مع الأطعمة الصحية الأخرى. يمكن أن تساعد أيضًا في التخلص من بشرة الأطفال الحمراء والجافة والحكة. تشمل هذه الأطعمة السلمون والمحار والسردين والكافيار وبذور الشيا وفول الصويا وما إلى ذلك.