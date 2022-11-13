شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب تجعل الحساسية تزيد سوءًا فى الليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يكون من الصعب التعامل مع الحساسية أثناء الليل، فهناك الكثير من الأشياء التي تؤدي إلى تفاقم الحساسية خاصة ليلا مثل البرودة أو الجاذبية أو الغبار وحبوب اللقاح وفقا لموقع "healthline".

يؤدي الاستلقاء إلى تفاقم احتقان الأنف

عندما يتعلق الأمر بحساسية ما قبل النوم، فإن الجاذبية بالتأكيد ليست صديق، فهى تؤدي إلى تفاقم الأعراض، يواجه الأشخاص الذين يعانون من التهاب الجيوب الأنفية أيضًا مشاكل بسبب انسداد أنفهم في الليل.

عندما يحدث هذا، يمكنك الحصول على بعض الراحة عن طريق أخذ البخار، يجب على الأشخاص الذين يواجهون مشاكل احتقان الأنف أثناء النوم النوم على وسادتين.

الغبار والعفن في غرفتك

يحتوي كل منزل على قوالب وغبار يعمل غالبًا كمحفز للحساسية، في بعض الأحيان ، يمكن العثور على مسببات الحساسية في سريرك أيضًا، أما الغبار فهو موجود في كل مكان ويمكن أن يسبب الحساسية خاصة في الليل.

حيوانك الأليف ينام في سريرك

يمكن أن يسبب الوبر من الحيوانات الأليفة الحساسية خاصة في الليل، لا يعاني الأشخاص بطبيعتهم من حساسية تجاه تنوب الحيوانات الأليفة، ولكن الحيوانات الأليفة تحمل أيضًا الغبار وحبوب اللقاح في التنوب الذي قد يصاب الناس بالحساسية تجاهه.

إذا تركت حيوانك الأليف يجلس على السرير الذي تنام فيه ، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى إثارة الحساسية لديك.

حبوب اللقاح داخل غرفتك

حبوب اللقاح لا تبقى فقط خارج المنزل ؛ يمكن أيضًا حملها بواسطة الأشخاص والحيوانات الأليفة والرياح وأيضًا بواسطتك، للتخلص من حبوب اللقاح هذه، يمكنك تغيير ملابسك عند القدوم من الخارج وغسلها بانتظام والاستحمام أيضًا.

نشعر بالحساسية بالسوء عندما نكون وحدنا

خلال النهار ، قد يكون لديك الكثير مما يحدث لدرجة أنك تنسى الحساسية لديك، لكن في الليل ، تكون مدركًا تمامًا للأشياء التي تسبب لك الانزعاج خاصةً إذا كانت في أنفك