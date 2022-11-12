شكرا لقرائتكم خبر عن اهتم بصحتك..7 أطعمة يجب على الرجال إضافتها للنظام الغذائى يوميا أبرزها الموز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير الدراسات إلى أن الرجال معرضون لعدد من الأمراض المزمنة مقارنة بالنساء، تعد أمراض القلب والأوعية الدموية واضطرابات المزاج والسكري والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي وأمراض الكبد من بين الأمراض المختلفة التي يتعرض لها الرجال، من الضروري اتخاذ تدابير تصحيحية لتقليل خطر الإصابة بهذه الأمراض، تشتهر الأطعمة الفائقة عالميًا بوفرة العناصر الغذائية والفوائد التي تعود على جسم الإنسان، إليك أفضل الأطعمة الخارقة التي يجب على كل رجل إضافتها إلى نظامه الغذائي اليومى، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

1. المكسرات تحتوي المكسرات على الكثير من الدهون ، لكنها دهون صحية تشمل المكسرات الدهون الأحادية غير المشبعة التي تحارب الكوليسترول على جبهتين، يمكن خفض كل من الكوليسترول الكلي والكوليسترول "الضار" (LDL) بواسطتهما، السر هو استبدال الدهون "الأحادية" بالدهون المشبعة أو المتحولة، لا تأكل أكثر من 25٪ إلى 35٪ من إجمالي السعرات الحرارية على شكل دهون أيضًا. 2. الأسماك الدهنيةمن المصادر الكبيرة للدهون الجيدة الأسماك الدهنية بما في ذلك السلمون والتونة والسردين، لديهم مجموعة مميزة تسمى أحماض أوميجا 3 الدهنية، تحمي هذه الأدوية من أمراض القلب ، يمكن تقليل خطر الوفاة بأمراض القلب عن طريق تناول وجبتين من الأسماك الدهنية كل أسبوع. 2. الأسماك الدهنيةمن المصادر الكبيرة للدهون الجيدة الأسماك الدهنية بما في ذلك السلمون والتونة والسردين، لديهم مجموعة مميزة تسمى أحماض أوميجا 3 الدهنية، تحمي هذه الأدوية من أمراض القلب ، يمكن تقليل خطر الوفاة بأمراض القلب عن طريق تناول وجبتين من الأسماك الدهنية كل أسبوع.

أطعمة يجب أن يستهلكها كل رجل بانتظام:





3. الزنجبيليساعد الزنجبيل في تقليل التهاب الجسم ، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا عندما تضغط على نفسك بشدة، قد يساعد استهلاك الزنجبيل المنتظم في تخفيف الانزعاج الناتج عن إصابات العضلات الناتجة عن ممارسة الرياضة





4. الحبوب الكاملةتوفر الأنظمة الغذائية الغنية بالحبوب الكاملة الألياف والفيتامينات والمعادن، هذه هي العناصر الداعمة للتحكم في الوزن ونمو العضلات وصحة القلب. عندما يكون للحبوب الكاملة تأثير إيجابي أكثر على مستويات السكر في الدم ، فإنها لا تسبب تذبذبات في نسبة السكر في الدم أو تزيد من الرغبة الشديدة بعد تناولها. علاوة على ذلك ، فإن مضادات الأكسدة الموجودة في الحبوب الكاملة تساعد في السيطرة على الأنسولين والالتهابات.







6. الطماطم 6. الطماطم إنها مصدر كبير للليكوبين ، صبغة نباتية ، البوتاسيوم ، عنصر ضروري للجسم ، وفيتامين C الذي يعزز المناعة، تساعد مضادات الأكسدة ، مثل اللايكوبين ، على منع التدهور الخلوي، تتحسن صحة القلب والبروستاتا بشكل كبير بواسطة اللايكوبين.

5. البيضنظرًا لأن بروتين البيض يحتوي على الكثير من حمض الليوسين الأميني ، فإنه يساعد العضلات على النمو وتصبح أقوى من البروتينات الأخرى، فهو يمنع نوبات الجوع المزمنة، يمكن أيضًا إضافتها كعنصر غذائي يومي نظرًا لتعدد استخداماتها.





7. الموزيمتدح الموز لوفرة البوتاسيوم للحصول على عظام صحية وحركات عضلية ، فإن البوتاسيوم ضروري، يخفض ضغط الدم أيضًا عندما يتعلق الأمر بخفض ضغط الدم ، فإن الحصول على كمية كافية من البوتاسيوم يمكن أن يكون بنفس أهمية تناول كميات أقل من الملح.