شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تغذية: إزالة السموم من الكبد بشكل طبيعى باستخدام هذه الأطعمة والمشروبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما لا تفكر كثيرًا في كبدك، معظمنا لا يفعل ذلك، تعد إنتاجية الكبد ضرورية للصحة العامة، لأنه "مزيل السموم الطبيعي" في الجسم، ينظف الكبد الجسم من السموم الضارة وينتج الصفراء لدعم عملية الهضم الصحية، يقوم بتصفية الدم وتفتيته وإزالة المواد السامة التي يمكن أن تضر الخلايا.

وفى البداية أوضحت خبيرة التغذية ،أنجالي موكرجي ، أننا نستهلك الكثير من السموم على شكل أدوية ومواد كيميائية من منتجات العناية الشخصية مثل الشامبو والصابون والعطور ومزيلات العرق ومبيدات الأعشاب ومبيدات الآفات، هذه المواد الضارة تخلق الفوضى داخل الجسم، تتمثل وظيفة الكبد في تحويل هذه السموم إلى مركبات غير ضارة قابلة للذوبان في الماء بحيث يمكن إخراجها بسهولة من الجسم في البول أو الصفراء، لكن هذه العملية ليست بسيطة، وإليك ما يجب أن تأكله لإزالة السموم من الكبد، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

عمل الكبديتعامل الكبد مع السموم على مرحلتين ، فى المرحلة الأولى ، يكسر الكبد هذه السموم إلى مكوناتها الأصلية ويمرر المادة الخام إلى المرحلة الثانية، شكل قابل للذوبان في الماء ، والذي يتم طرحه خارج الجسم، وبالتالي ، من المهم التأكد من إزالة السموم من الكبد وتنظيفه بشكل صحيح لأداء هذه الوظائف ومنع العديد من الحالات الصحية.

ماذا تأكلقالت خبيرة التغذية أنجالي موكرجي، إن الكبد غير النظيف يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مثل حب الشباب والاكتئاب والجوع المفرط والإمساك وعسر الهضم والالتهابات وغيرها، لضمان صحة الكبد ، تحتاج إلى إيلاء القليل من الاهتمام لنظامك الغذائي، يمكن للأطعمة التي تتناولها أن تلعب دورًا كبيرًا في تحديد صحة الكبد.

تساعد المواد الغذائية مثل الثوم والقهوة والشاي الأخضر والعنب وزيت الزيتون ودقيق الشوفان في حماية الكبد، بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك أيضًا الاعتماد على الأطعمة النباتية لأنها مفيدة جدًا للكبد، تشمل القائمة البطيخ والبابايا والليمون والأفوكادو والخضروات الخضراء مثل الكرنب والبروكلي والجزر والتين والموز والبنجر.