شكرا لقرائتكم خبر عن كربوهيدرات صحية لنمو العضلات.. اعرف أهميتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكربوهيدرات هي شكل من أشكال الجلوكوز وهي المصدر الرئيسي للطاقة في الجسم توجد الكربوهيدرات في كل من الأطعمة الصحية وغير الصحية، و يجب أن تستهلك الكربوهيدرات الصحية مثل البطاطا الحلوة والكينوا والشوفان، في هذا التقرير نتعرف على فوائد تناول الكربوهيدرات الصحية وأهميتها فى اكتساب العضلات، بحسب موقع "Health".





أهمية الكربوهيدرات فى اكتساب العضلاتالكربوهيدرات جزء أساسي من نظامك الغذائي إذا كنت تتطلع إلى اكتساب عضلات خالية من الدهون.

1. يتم تخزين الكربوهيدرات في عضلاتنا وكبدنا كجليكوجين ، والذي يعمل كوقود لعضلاتك.



2. الكربوهيدرات المعقدة (الكينوا ، البطاطا الحلوة ، الشوفان ، إلخ) تستغرق وقتًا أطول لدخول مجرى الدم ، مما يوفر تيارًا ثابتًا من الطاقة أثناء ممارسة الرياضة.

3. تشعرك بالشبع والامتلاء لفترة أطول مما يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام ويجعلك أقل عرضة للإفراط في تناول الطعام.

4 كربوهيدرات صحية لنمو العضلات



قم بتضمين هذه الكربوهيدرات الصحية الضرورية لنمو العضلات:1. الأرز البنيالأرز البني منخفض السعرات الحرارية ومرتفعة في الكربوهيدرات الصحية، مما يجعله وجبة مثالية لإعادة تنشيط نفسك بعد ممارسة التمارين الرياضية المرهقة في صالة الألعاب الرياضية. 2. الكينوايستخدم الكينوا كخيار إفطار يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية ويوفر دفعة من الطاقة التي يمكن أن تساعدك على قضاء يومك، كما أنه يجعلنا نشبع لفترات أطول ويقلل من كمية الوجبات التي نتناولها في اليوم.





3. الشوفانخيار إفطار مثالي مليء بالفيتامينات والمعادن والألياف والكربوهيدرات يمكنك أيضًا تناول مخفوق الشوفان كوجبة خفيفة قبل التمرين حيث ستظل نشطة طوال التمارين الرياضية. 4. البطاطا الحلوةتحتوي البطاطا والبطاطا الحلوة على نسبة عالية من الكربوهيدرات الصحية ، وبالتالي فهي مثالية لمساعدتك على اكتساب العضلات.