شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة حديثة تحذر من تناول الكركم قد يتسبب فى تلف الكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكركم من التوابل المستخدمة في العديد من أنواع الكاري والشوربات والفلفل الحار وأطباق اللحوم وحتى لاتيه الحليب الذهبي، تم استخدامه لآلاف السنين في أماكن مثل الهند وغرب إفريقيا وجامايكا ، وهو أيضًا عنصر أساسي في العديد من ممارسات الطب الصيني للمساعدة في الالتهاب وصحة الدم وغير ذلك، بينما كانت الثقافات المختلفة تجد طرقًا للاستفادة من الفوائد الصحية لهذه التوابل لعدة قرون ، لم يشق الكركم طريقه إلى الممارسات الغربية إلا مؤخرًا نسبيًا، وعلى الرغم من أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد اعترفت بمكملات الكركم باعتبارها " آمنة بشكل عام " ، إلا أن تقريرًا حديثًا يدعي أن هذه التوابل قد يكون لها آثار ضارة محتملة على صحة الكبد، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

أكدت دراسة نشرت فى المجلة الأمريكية للطب، بعنوان" بتقييم العلاقة بين تناول الكركم واحتمالية تلف الكبد لدى المسجلين في شبكة إصابات الكبد الناجمة عن الأدوية الأمريكية ، أن الباحثون وجدوا مجموعه 16 حالة من إصابات الكبد المرتبطة بالكركم بين أولئك المسجلين في برنامج DILIN بين 2011-2022، وبحسب ما ورد تراوحت مدى هذه الإصابات من المعتدلة إلى الشديدة ، مما أدى إلى خمس حالات دخول المستشفى وحتى وفاة واحدة بسبب تلف الكبد الحاد.

أكد تحليل كيميائي إضافي أن ثلاثة من هؤلاء المرضى تناولوا الكركم أيضًا مع الفلفل الأسود ، وهو مكون يقترح العديد من الخبراء تناوله مع الكركم لأنه يساعد الجسم على هضمه بشكل أكثر فعالية.

في حين أن نتائج هذه الدراسة مهمة ، فإن الكمية المنخفضة من الكبد المبلغ عنها خلال فترة العشر سنوات تلك تشير إلى أنه ربما تكون هناك حاجة إلى مزيد من البحث، من الواضح أن هناك حاجة للتحقيق في السبب وراء كون الكركم هو العامل المحفز لمثل هذه المضاعفات الصحية.



ما تدعي التقارير الأخرى؟ ما تدعي التقارير الأخرى؟ على الرغم من أن نتائج هذه الدراسة قد تبدو هامشية ، إلا أن ميل الكركم قد يؤدي إلى تلف الكبد لا يمكن استبعاده، هذه ليست الدراسة الأولى التي تربط بين تلف الكبد واستهلاك الكركم، وبالتالي فإن الأخطار المحتملة تستحق أن تؤخذ في الاعتبار.

كانت هناك حالتان منفصلتان من البالغين الذين عانوا من إصابات الكبد التي يسببها الكركم، تم الإبلاغ عنها في مجلة تقارير الحالة الطبية الدولية في عام 2021 ، تم الإبلاغ عن العديد من حالات إصابة الكبد بسبب استهلاك الكركم.

لا ينبغي أن تسبب هذه التقارير بالضرورة أي قلق أو إنذار فوري، حيث لا يزال من النادر حدوث تلف الكبد الناتج مباشرة عن استهلاك الكركم ومع ذلك، إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه كثيرًا تطبخ مع الكركم أو تتناول مكملات الكركم بشكل منتظم، فقد يكون من المفيد استشارة الطبيب .