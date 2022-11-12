شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمي للالتهاب الرئوي.. 7 أطعمة تساعدك على التعافي أبرزها العسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الالتهاب الرئوي يؤدي إلى التهاب الأكياس الهوائية داخل إحدى الرئتين أو ربما كلتا الرئتين، قد تنتفخ الأكياس الهوائية بالسوائل أو الصديد ، مما يؤدي إلى سعال ينتج عنه صديد أو بلغم وحمى وقشعريرة وصعوبات في التنفس، يمكن أن يحدث الالتهاب الرئوي عن طريق عدد من الأنواع المختلفة ، بما في ذلك البكتيريا والفيروسات والفطريات، يمكن أن تتراوح شدة الالتهاب الرئوي من طفيفة إلى مهددة للحياة، تشمل الفئات الأكثر ضعفاً حديثي الولادة والأطفال الصغار والبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والذين يعانون من ظروف صحية أو ضعف في جهاز المناعة ، من المهم اتخاذ تدابير تصحيحية كافية لصحة جيدة ، ويلعب نظامنا الغذائي دورًا نشطًا في إدارة مخاطر الإصابة بالالتهاب الرئوي وكذلك في التعافي منه، وإليك أفضل الأطعمة التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي إذا كنت قد عانيت مؤخرًا من الالتهاب الرئوي، وفقا لما نشره موقع " ndtv". أضف هذه الأطعمة إلى نظامك الغذائي لإصلاح عملية الشفاء: أضف هذه الأطعمة إلى نظامك الغذائي لإصلاح عملية الشفاء:

1. العسل 1. العسل العسل مادة تقليدية لها تاريخ طويل في الطب، يجب على مرضى الالتهاب الرئوي تناول العسل لأنه يقلل من الأعراض المزعجة لنزلات البرد والسعال والتهاب الحلق، يمكنك إما تسخين عصير الليمون الخاص بك قليلاً وشربه طازجًا ، أو يمكنك إضافة العسل إليه.

2. الكركميتم تقليل آلام الصدر ، وهي واحدة من العلامات المبكرة للالتهاب الرئوي ، من خلال التأثيرات المضادة للالتهابات للكركم، من خلال العمل كمحلل للبلغم ، يساعد الكركم في إزالة النزلات والمخاط من قنوات الشعب الهوائية ، مما يجعل التنفس أسهل.







4. الأطعمة الغنية بالبروتين 4. الأطعمة الغنية بالبروتين يوصى باتباع نظام غذائي غني بالبروتين لمن يعانون من الالتهاب الرئوي. المكسرات والفول السوداني والفول واللحوم البيضاء وأسماك المياه الباردة هي أمثلة على الأطعمة الغنية بالبروتين والتي لها خصائص مضادة للالتهابات، قد تساعد هذه الأطعمة أيضًا في قدرة الجسم على التئام الأنسجة وتجديدها.



5. الحبوب الكاملة 5. الحبوب الكاملة يعاني المصابون بالتهاب رئوي من الآثار الجانبية للمرض نتيجة استنفاد الطاقة، عندما يصاب المريض أيضًا بنزلة برد وحمى ، فإن آلام الصدر ومشاكل التنفس ترهقهم. يحتاج جسمك إلى الكمية المناسبة من الطاقة في هذه الحالة لتعويض الطاقة المفقودة، تأكد من تناول الكثير من الكربوهيدرات، تعتبر الأطعمة مثل الكينوا والأرز البني والشوفان إضافة رائعة للنظام الغذائي.

6. الخضراوات الصليبية الخضروات الصليبية المعروفة باسم الخضار الورقية الخضراء كثيفة المغذيات بشكل لا يصدق وتساعد في التعافي من عدوى الجهاز التنفسي، تشمل الأمثلة الكرنب والخس والسبانخ، لديهم مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من مسببات الأمراض.

7. الأطعمة الغنية بفيتامين سي فيتامين ج ، أحد مضادات الأكسدة الرائعة للجسم ، وفير في البرتقال بالإضافة إلى ذلك ، فإن فيتامين سي يقوي جهاز المناعة ، مما يساعد في علاج الالتهاب الرئوي، إذا كنت تعاني من التهاب في الحلق ، فاحرص على عدم تناول البرتقال الحامض حقًا لأن هذا قد يزيد الأمر سوءًا، للحصول على جرعة جيدة من فيتامين سي ، يمكنك أيضًا تناول فواكه حمضيات أخرى مثل الليمون والتوت والكيوي.

3. الزباديمن المعروف أن الزبادي يحتوي على بكتيريا صحية مفيدة للجسم. تمنع البروبيوتيك الموجودة فيه البكتيريا المسببة للالتهاب الرئوي من النمو، إذا كان من الممكن الوصول إليها ، يمكنك أيضًا تناول مشروبات بروبيوتيك إضافية ، حيث يكون لها تأثير مماثل على الجسم للزبادي، يجب أن يكون الزبادي جزءًا من نظامك الغذائي لأنه يقوي جهاز المناعة لديك.