شكرا لقرائتكم خبر عن طبق الفول على الفطار والماء البارد والخس والخيار أفضل طرق لخفض الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد أبو الغيط، أستاذ التغذية العلاجية، في تصريح خاص لــ"الخليج 365" عن أن مبادرة 100 مليون صحة، أظهرت أن نصف المصريين يعانون من السمنة، و70% داخلين على المرض، وحتى لو دخل في زيادة الوزن لابد من علاجه مبكرًا.

وأضاف أن بعض الأطباء يستخدمون بعض الأدوية بهدف خفض الوزن ولكنه غير مخصص للسمنة، وهو ما يسمى بالاستخدام خارج النشرة، وهناك كثير من الأطباء يتصرفون، ولكن لابد تحت إشراف طبى، ولا يتم استعمال الدواء خارج الروشتة، ولكن بعض الأطباء يضطروا لذلك، اذا كانت السمنة تسبب مضاعفات خطيرة على المريض.

وقال إن أفضل فطار مثالى لتجنب زيادة الوزن هل الفطار الصحى، وليس بمنع العيش نهائيًا، مضيفا، أنه لابد أن تكون كل وجبة متكاملة فنظام الكيتو يسبب نقص في المياه بالجسم، ويسبب العصبية، ويعود الوزن إلى ما كان عليه ويؤدى إلى حدوث مضاعفات، لذلك لابد من تناول الطعام المتوازن، ويفضل في الصباح تناول العيش والبروتين مثل الفول أوالبيض ولا يمكن الاستمرار مدى الحياة على نظام الكيتو.

وقال، إن أفضل فطار هو العيش البلدى مع فول أو البيض أو الجبنة، ولابد من تناول طبق من السلطة أو الخس مع الطماطم، حيث إن وجبة هذه الوجبة تشعرك بالشبع لفترة طويلة.

وتابع أن الشوفان يعتبر فطار غنى ومشبع وغنى بالألياف، والبروتين، لو استعمله مفيش مانع ولكن إذا تناوله بكميات يؤدى لزيادة الوزن، ولكنه أقل في السعرات الحراية من الدقيق الأبيض، ويساعد على الحرق لأنه يحتوى على الألياف، ويمكن تناول 300 جرام من الشوفان يوميًا، موضحًا أن المرأة تحتاج يوميًا الى 1800 سعر حرارى فقط.

وأضاف أن الأطعمة التي تساعد على الحرق هي الماء البارد وليس الساخن بالليمون، والخيار والخس لأنها مليئة بالألياف ويساعد على الحرق، ويمكن تناوله بين الوجبات، وأيضًا للمساعدة على الحرق لابد من النوم جديًا من، 7 إلى 8 ساعات، وناكل خلال ساعات النهار وليس ليلا، لأن هناك هرمونات مختلفة تفرز ليلاً لا تساعد على الحرق، ومناسبة للنوم والأطعمة التي تساعد على التركيز الاوميجا 3 موجودة في المكسرات والأسماك تساعد على التركيز، ولا تغنى عن بقية العناصر، ويمكن تناول الأسماك مرتين في الأسبوع، وشرب الميه، لأنها تساعد على التركيز، كما أن النشويات تساعد أيضا على التركيز، مثل الأرز والعيش والمكرونة ولكن ضبط الكميات وإلا تؤدى للسمنة.

وقال الدكتور محمد أبو الغيط، إن النمط الحياتى الغربى يؤدى للسمنة، واهم هذه العادات هو شرب المياه الغازية، والاكل عند الاستيقاظ ليلا والسهر وعدم الحصول على القسط الكافى من النوم، مؤكدا إن العودة إلى نمط أكل أجدادنا يستاعد في خفض الوزن.